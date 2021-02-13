Коронавирус в Крыму, последние новости на 13 февраля: плюс 139 заболевших за сутки

Число заболевших коронавирусом идет на спад Фото: архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2669 человека, в стационарах находится 1803 человека. Такие данные приводит министерство здравоохранения РК.

По состоянию на 13 февраля в Республике Крым зарегистрировано 32 тысячи 257 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Выздоровевших за весь период наблюдения 29 тысяч 887 человек. Скончались за весь период от ковида 852 человека, из них шесть – за последние сутки.

Данные Минздрава РК по заболевшим COVID-19 на 13 февраля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 13 февраля зарегистрировали 139 случаев коронавируса, в том числе 26 – с бессимптомным течением болезни. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. По его словам, 75 заболевших выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям

Количество выздоровевших за сутки составляет 122 человека. В течение суток лаборатории обследовали 4488 человек на COVID-19.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе за сутки выявили 82 новых случаев заболевания COVID-19. Умерли четверо пациентов, с выздоровлением выписан 91 человек.

В стационарах на лечении находятся 345 пациентов с COVID-19, в отделениях для лечения легких форм – 44 человека. Под наблюдением находится 850 контактных с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтвержден.

Всего с начала периода наблюдений новая коронавирусная инфекция выявлена у 10 тысяч 903 человека. Выздоровели 9 тысяч 779 человек, 441 умерли.

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