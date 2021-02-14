Коронавирус в Крыму, последние новости на 14 февраля: за сутки зафиксировали 138 заболевших

Выздоровели после коронавируса с начала пандемии 29 940 человек Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2747 человек, в стационарах находятся 1824 человека.

Выздоровели после коронавируса с начала пандемии 29 940 человек, из них 53 – за последние сутки.

Скончались с начала пандемии в республике 856 человек, из них 4 – за последние сутки.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 13 февраля зафиксировали 138 человек с коронавирусом. Из них 27 человек переносят инфекцию бессимптомно, сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, из общего числа зараженных 80 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, 55 пациентов ранее контактировали с инфицированными, 3 заболевших привезли инфекцию из-за границы.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 6095 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе коронавирус подтвердили за сутки у 79 человек. Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 10 982, при этом 9 835 человек уже выздоровели.

Четверо пациентов с подтвержденным коронавирусом скончались за сутки, общее количество летальных случаев в городе с начала пандемии составило 445.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50