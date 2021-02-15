Партия «Новые люди» начала «Марафон идей» в Крыму

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

- "Марафон идей" – наш первый федеральный проект. Мы решили организовать сбор инициатив со всех регионов страны. Нам важно ваше мнение, поэтому лучшие идеи войдут в программу партии, - рассказал председатель партии «Новые люди» Алексей Нечаев.

По его словам, есть два способа принять участие в конкурсе. Участники «Марафона идей» могут записать видео или опубликовать пост в соцсетях с описанием своей идеи, сопроводив его хэштэгом #брейншторм_новые_люди.

Другой вариант – заполнить заявку на сайте: https://marafon.newpeople.ru/. Авторы лучших идей получат до 300 тыс. рублей на свои проекты.

В партии надеются привлечь специалистов из разных сфер к участию в конкурсе. Эксперты смогут в дальнейшем стать участниками профильных комитетов партии в регионах, где займутся подготовкой будущих законопроектов.

Фото: пресс-служба партии "Новые люди"

Первый этап - сбор заявок - начался 12 февраля, а завершится 15 марта.

В марте и апреле в 70 регионах России пройдут конференции, где выберут лучшие инициативы со всей страны, а победителей наградят. В отборе примут участие председатель партии, эксперты и члены центрального совета «Новых людей», а также известные блогеры.

- Новые люди” в Крыму получили сотни заявок на “Марафон идей”, хотя с его старта прошло всего несколько дней. Честно говоря, я и не сомневалась в вовлеченности и креативе жителей полуострова. Вместе мы сможем сделать жизнь в Крыму ещё лучше и комфортней, - рассказала руководитель республиканского регионального отделения партии Анна Трофименко.

Первые идеи от жителей полуострова уже зарегистрированы штабом партии. Например, жительница Ялты предлагает сделать на трассе Южного Берега Крыма постоянную велоэкскурсию. По её словам, это не только поможет гостям Крыма стать здоровее, подышав морским воздухом и покрутив педали, но и увидеть всю красоту нашего региона. Главное, чтобы такие экскурсии были безопасными, а для этого необходимо сделать по краю трассы велодорожки.

Другой участник Марафона из Феодосии предлагает создать во всех приморских городах Клубы молодых “моржей”. Круглогодичное купание в Черном море, по его мнению, укрепит здоровье сотен, а может быть и тысяч жителей полуострова.