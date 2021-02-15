Коронавирус в Крыму, последние новости на 15 февраля: за сутки зафиксировали 128 заболевших

Из всего количество заболевших 18 человек переносят болезнь без симптомов Фото: Архив "КП"

На сегодняшний день, по данным регионального Минздрава, амбулаторное лечение с новой коронавирусной инфекцией в Крыму проходят 2825 человек, а стационарное - 1851.

С начала пандемии после коронавируса выздоровело 29946 человек, из них

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 34523 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 29946.

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Данные Минздрава РК

В Крыму за последние сутки зафиксировали еще 128 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

Из всего количество заболевших 18 человек переносят болезнь без симптомов. По информации Аксенова, 87 пациентов выявлены при обращении за медицинской помощью, 41 – среди контактных лиц по ранее заболевшим.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

За сутки в Севастополе коронавирусную инфекцию подтвердили у 80 человек, сообщили на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 062, при этом 9 901 человек уже выздоровел.

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