Читатели «Комсомолки» выбрали победителей конкурса для студентов «Учусь дома»

За студентов фотоконкурса от КП-Крым проголосовали почти 2,4 тысяч человек.

«Комсомольская правда-Крым» подвела итоги фотоконкурса для студентов «Учусь дома», посвященного Всеророссйскому дню студенчества, или Татьяниному дню.

Участники присылали свои фотографии, небольшой рассказ о себе и том, как проходили их учебные будни на карантине.

Некоторые фотографии были очень необычными – ребята действительно старались проявить фантазию и креативность. Получилось очень ярко!

Ну а победителей определяли читатели «Комсомолки» по количеству лайков – тройка победителей получит ценные подарки. Всего же за студентов фотоконкурса от КП-Крым проголосовали почти 2,4 тысяч человек.

Маргарита Ольховик

Итак, победительницей конкурса «Учусь дома» стала Маргарита Ольховик, набрав 641 голос.

- Никогда не думала, что после 30 лет пойду куда-то учиться. Но жизнь такая непредсказуемая... И вот теперь в 35 лет я студентка Национального социально-педагогического колледжа и специальность моя в будущем – «педагог дополнительного образования+вокал». А впереди ещё целых четыре года обучения, - поделилась Маргарита.

Она получит от спонсоров главный приз - кольцевой светодиодный осветитель Xiaomi!

Анита Кашеварова

Второе место в нашем фотоконкурсе заняла студентка КФУ им. Вернадского Анита Кашеварова – за нее отдали голоса 394 человека. Анита рассказала, что ее «дистанционка» прошла в домашней атмосфере, с чашечкой кофе и под пледом.

- Пожалуй, в этом главный плюс такого обучения. Но дистанционное обучение также развивает самодисциплину у студентов. Тяжелее всего мне дается изучение немецкого языка, так как при просмотре видео и фотоматериалов часто появляется много вопросов. Я учусь на 3 курсе специальности «гостиничное дело» - и в будущем хочу работать по профессии, - рассказала Анита.

Студента станет обладателем умной настольная лампы Xiaomi.

Марина Шимек

Ну а тройку победителей с 386 лайками замкнула Марина Шимек – студентка 5 курса Крымского инженерно-педагогического института.

- Дистанционное обучение лично для меня не стало большой проблемой, я уже научилась самостоятельно добывать нужную информацию, все же не 1 курс, опыт есть. Я очень люблю детей, поэтому и выбрала специальность – «дошкольное образование». С нетерпением жду, когда смогу поближе пообщаться со своими маленькими подопечными, - улыбается Марина Шимек, которая заслужила свой приз - умную шварбу Xiaomi Deerma Spray Mop.

«Комсомольская правда» благодарит всех участников и еще раз поздравляет победителей!

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

В ближайшее время редакция свяжется с победителями.

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