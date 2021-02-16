По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение проходят 2853 человека, стационарное - 1756.Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК всего выявлено 34648 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 30118.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа минувшие сутки зарегистрировано 125 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Аксенов. При этом 172 человека вылечелись от ковида за минувшие сутки. Еще 6 человек скончались.92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 33 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Заметим, что с начала пандемии в Крыму новым коронавирусом заразились 34 657 человек. Выздоровели 30 118 пациентов. Общее число умерших от Covid-19 составило 867 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕЗа сутки в Севастополе зарегистрировано 78 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города. Умерли 4 пациента.Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11140 человек. В настоящий момент выздоровели 10068 человек, 453 умерло.За сутки из медучреждений города после выздоровления выписаны 167 пациентов. В стационарах продолжают лечение 325 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50