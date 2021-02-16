Как поменялись цены на бензин в Крыму за последние 5 лет

В среднем крымчанин тратит на топливо 47 тысяч рублей в год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Как только Крым стал частью РФ, местным жителям обещали дешевое топливо. Однако уже 7 лет цены на бензин только растут. Последнее изменение стоимости жители республики почувствовали в начале февраля 2021 года. КП-Крым выяснила, как повысилась цены на бензин за последние пять лет и с чем это связано.

В 2016 году стоимость литра бензина АИ-92 держалась в пределе 37,99 рубля за литр, АИ-95 - 39,99 рубля, а ДТ - 37,50 рубля. Уже в 2017 году цена топливо резко подскочила на 3-4 рубля. Автолюбители резко восприняли такое известие и это заставило крымское управление ФАС проверить целесообразность поднятия стоимости. Специалисты объяснили рост цен сговором на рынке нефтепродуктов.

Заправки обязали вернуть цены на прежний уровень, но они скинули лишь 20-30 копеек от стоимости. Глава Крыма Крыма Сергей Аксенов тогда возмутился произошедшим и сказал, что сложившееся ситуация неприемлема, как и качество регионального топлива, которое больше похоже на суррогат. Такой бензин быстро изнашивает двигатель машин и заставляет автомобилистов чаще менять запчасти.

Надежда на снижение цен у крымчан не иссякла и в начале 2018 года, ведь власти обещали стабилизировать стоимость горючего благодаря открытию Крымского моста. Ранее разговоры о высокой стоимости заканчивались одним выводом - доставка бензина с материка с помощью паромной переправы была неудобной и дорогой, а часто погодные условия не позволяли довезти товар в регион неделями, что приводило к дефициту.

В мае 2018-го движение по автомобильной части Крымского моста открыли, но стоимость топлива не упала, а наоборот - поднялась до 49 рублей за АИ-95 и до 47-48 рублей за АИ-92.

Рост цен в тот год заметили не только в Крыму, но по всей России. Бензин в среднем подорожал на 10%. Президент Владимир Путин тогда объяснил, что не может повлиять на российские компании, которые не соглашаются продавать топливо по низким ценам, ведь на мировом рынке стоимость тоже значительно поднялась.

Кроме того, рост цен произошел из-за повышения акциза на 1 рубль. Это случилось в январе 2018 года. Правительство страны таким образом получило в бюджет 40 миллиардов рублей, которые, к слову, направили на строительство трассы «Таврида».

В начале 2019 года крымские автомобилисты платили за литр бензина все также - 48-49 рублей. Власти региона разводили руками и просили жителей полуострова дождаться открытия железнодорожной части Крымского моста. Летом 2020 года бензин стал дороже еще на 2-4 рубля. Литр А-95 в среднем стоил 53 рубля, АИ-92 - 47 рублей.

Причины происходящего объяснили логистическими проблемами и повышением цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже. А вот производители топлива рассказали, что возросшая стоимость связана с высоким спросом после снятия карантинных мер в стране.

По состоянию на 16 февраля 2021 года цена за литр АИ-95 составляет 50,9 рубля, за АИ-92 просят 46,80 рубля, а ДТ стоит 49,70 рубля. Очередное повышение связывают с усложненными поставками топлива из-за ремонта на нефтегазовой компании.

Если предположить, что в среднем автомобилист расходует 3 литра бензина в день, то в 2016 году на топливо у крымчан уходило 3500 - 4300 рублей в месяц. В 2021-м году нужно выложить уже от 4300 до 4700 рублей в месяц.

В 2016 году крымчанине тратили за год минимум 41-43 тысячи рублей, а в 2021 году придется отдать уже от 51 до 55 тысяч рублей за 12 месяцев. Выходит, что за 5 лет стоимость на бензина на полуострове выросла на 20%.

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