По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение проходят 2 тысячи 823 человека, стационарное - 1 679 человек.Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по РК всего выявлено 34 тысячи 772 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 30 тысяч 262.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа минувшие сутки зарегистрировано 124 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил глава региона Сергей Аксенов. При этом 144 человека вылечились от ковида за минувшие сутки. Еще 4 человека скончались.88 выявлены при обращении за медицинской помощью, 36 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.Заметим, что с начала пандемии в Крыму новым коронавирусом заразились 34 тысячи 772 человека. Выздоровели 30 тысяч 262 пациента. Общее число умерших от Covid-19 составило 871 человек.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕЗа сутки в Севастополе зарегистрировано 75 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города. Умерли 4 человека возрасте от 67 до 79 лет.Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 11 тысяч 215 человек. В настоящий момент выздоровели 10 тысяч 157 человек, 457 - умерло.В стационарах продолжают лечение 290 человек.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50