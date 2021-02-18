За пять лет Крым занял лидирующее место в рейтинге регионов России с самой дорогой недвижимостью. Каждый год цены неумолимо взлетали вверх. «Комсомолка» узнала у аналитиков «Авито Недвижимости» и портала «Мир квартир» о том, как изменились цены на квартиры в республике и чего ждать в ближайшие несколько лет на рынке недвижимости.КАК МЕНЯЛИСЬ ЦЕНЫС 2014 года рынок недвижимости на полуострове был буквально заблокирован. Нотариальные и кадастровые службы в миг прекратили работать, а права на имущества выросли в два раза. К квартирам в Крыму сразу вырос интерес. Жители материковой части России стремились поскорее завладеть метрами на территории республики и использовать их как выгодные инвестиции.Спустя пару лет такие действия привели к большому росту цен сразу в нескольких городах республики. Так, в 2016 году цены на жилье достигли своего пика. В среднем цена доходила до 100-110 тысяч за квадратный метр. Но спустя год опустилась на 30 тысяч и в 2018 году не менялась.После года стабильности средняя цена квадрата в 2019 году на полуострове составила 74,9 тысячи рублей. Так, стоимость квартиры в новостройке составила 3 712 331 рубль, а на вторичном рынке - 4 050 248 рублей.По итогам 2020 года в Крыму также увеличился спрос на покупку квартир как в первичном - плюс 11%, так и во вторичном сегменте - плюс 44%. За последние пять лет желающие обзавестись собственными метрами чаще всего отдавали предпочтение однокомнатным квартирам. Как отмечает руководитель направления первичной недвижимости в «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев, на них пришлось почти 50 % спроса.КАКИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ- Заметный рост потребительского интереса отмечен в крупных городах полуострова. Среди них - Керчь, где годовая динамика (2020 к 2019 г.) составила +78% в категории новостроек и +12% в сегменте вторичного жилья, Ялта (+21% и +35%), Симферополь (+5% и +38%) и Евпатория (+8% и +34%). В Севастополе по итогам 2020 года увеличение показателя наблюдалось только на вторичном рынке - +52%, - отмечает Алексеев.По информации эксперта, в ближайшей перспективе в Крыму ожидается падение темпов роста цен на новостройки. Это связано с постепенным снижением ажиотажа на покупку жилья.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕКак изменились цены на коммунальные услуги в Крыму за последние пять летНекоторые жители полуострова даже не почувствовали сильных изменений (подробнее)Как поменялись цены на бензин в Крыму за последние 5 летНа рост стоимости повлияли дорогостоящие поставки топлива и повышение акциза (подробнее)