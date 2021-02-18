Аксенов назвал «распилом бюджета» желание Украины достроить дамбу, перекрывающую воду в Крым

Ранее Крым покрывал 85% потребностей в воде за счет Северо-Крымского канала Фото: Архив "КП"

Укрепление дамбы, перекрывающей воду в Крым, может стать коррупционным «мегапроектом» на Украине, считает глава республики Сергей Аксенов.

Ранее так называемый постоянный представитель президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что на 107 километре Северо-Крымского канала планируется достроить дамбу, которая «максимально исключает попадание воды к временно оккупированному Крыму». Кроме того, дамба может улучшить меры по мелиорации южных районов Херсонской области, уверен чиновник. Также Кориневич заявил, что воду в Крым не будут подавать, пока не наступи так называемая «деоккупация».

Глава РК Сергей Аксенов выразил мнение, что украинские чиновники «из виртуальных ведомств ищут дополнительные способы попилить тощий бюджет своей страны».

- Не удивлюсь, если дамба станет таким же коррупционным «мегапроектом», которым был так называемый «европейский вал» экс-премьера Яценюка, - заявил глава РК.

Аксенов добавил, что устойчивое водоснабжение Крыма будет обеспечено и без участия Украины, поэтому крымчан не волнует «бандеровская самодеятельность на сопредельной территории»:

- Водная блокада является актом государственного терроризма, направленным против всего населения полуострова. И все, кто виновен в организации и исполнении этого теракта, должны понести заслуженное наказание.

Напомним, что днепровская вода по Северо-Крымскому каналу перестала поступать на полуостров в 2014 году, когда полуостров стал российским регионом. Ранее 85% водных потребностей Крыма покрывала днепровская вода.

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