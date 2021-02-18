Коронавирус в Крыму, последние новости на 18 февраля: плюс 126 новых случаев за сутки

В Крыму с начала пандемии заболели коронавирусом больше 30 тысяч человек Фото: Архив "КП"

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 2605 человек, в стационарах от коронавируса и пневмонии лечатся 1552 человека. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения РК.

С начала пандемии выявили 34898 положительных на Covid-19, выписали с выздоровлением 30550.

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

Данные Министерства здравоохранения РК

За 17 февраля в Крыму зарегистрировали 126 случаев коронавируса, из них 8 человек переносят инфекцию бессимптомно. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов. Из общего числа заболевших 105 человек самостоятельно обратились за медпомощью, 21 человек ранее контактировал с зараженными.

За сутки лаборатории Крыма обследовали на коронавирус 2823 человека. Выздоровели за сутки 288 человек, за весь период с начала пандемии – 30 550 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе коронавирус за сутки выявили у 78 человек. Об этом сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу.

С начала пандемии общее число подтвержденных случаев в городе составило 11293 человека. При этом 10 211 человек выписано с выздоровлением.

Пять человек с коронавирусом за сутки скончались, таким образом, с начала пандемии погибли 462 человека.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50