ГЕНБАНК выдает крымским аграриям кредиты под 5% годовых

Благодаря низкой ставке аграрии теперь могут свободно пользоваться кредитными средствами.

Правительство России в 2017 году запустило масштабную программу господдержки отечественных сельхозпроизводителей – в том числе и крымских. Теперь аграрии могут брать кредиты под 5% годовых для развития растениеводства, животноводства – в том числе мясного и молочного, а также переработки своей продукции.

По условиям госпрограммы, Минсельхоз РФ отбирает крупнейшие банки-агенты каждого региона. Такие банки получают субсидии из федерального бюджета, позволяющие выдавать сельхозпроизволителям кредиты по льготной ставке.

АО «ГЕНБАНК» по данным крупнейших независимых информационно-аналитических агентств, входит в ТОП-150 крупнейших российских банков, а на Крымском полуострове и вовсе один из самых востребованных и надежных.

- В 2021 году АО «ГЕНБАНК» включен в реестр уполномоченных банков по программе льготного кредитования предприятии агропромышленного комплекса, отобранных Министерством сельского хозяйства РФ. - говорит заместитель Председателя Правления АО «ГЕНБАНК» Елена Бусыгина. - Мы уже приняли в работу первые кредитные заявки в Крыму и уверены, что данная программа станет серьёзной поддержкой для крымских сельхозтоваропроизводителеи .

«Это программа очень полезная для крымских аграриев»

- Мы воспользовались кредитом в ГЕНБАНКЕ еще в июне прошлого года на пополнение оборотных средств, сроком на один год. У ГЕНБАНКА были очень хорошие условия, поэтому, мы обратились именно к ним тогда и продолжим кредитоваться сейчас, по новой программе под 5% годовых, - говорит директор сакского ООО «Приозерное (АГРО)» Сергей Бычкалов. – Наша компания на рынке с 1998 года, мы выращиваем зерновые и бобовые, поэтому планируем закупить новую сельхозтехнику, средства защиты растений и удобрения.

Но главное – благодаря низкой ставке аграрии теперь могут свободно пользоваться кредитными средствами.

- Обычно сразу после уборки нам не выгодно реализовывать нашу продукцию из-за низкой цены. Мы используем дешевые кредитные средства, пока закупочная цена на продукцию сезонно не вырастет. Это очень полезно для крымских аграриев, - подчеркнул Сергей Бычкалов.

Условия кредитования

ГЕНБАНК выдает кредиты под 5% аграриям на срок до 1 года на сумму от 500 тысяч рублей, а также на долгосрочный период до 15 лет – на сумму до 1 млрд рублей.

При этом сельхозтоваропроизводители могут согласовать с банком индивидуальный график погашения основного долга, учитывая сезонность производственного цикла. Более того, банк помогает правильно подобрать условия программы по сроку и целевому использованию кредита, чтобы соответствовать требованиям, с которыми можно ознакомиться на сайте АО «ГЕНБАНК».

Например, аграрий может взять кредит, если занимался сельским хозяйством не менее 2 лет. Кроме того, минимум 70% общей финансовой выручки заемщик должен получать от реализации продукции c/х.

Кто может получить льготныи сельхозкредит в банке

1. Сельскохозяйственные товаропроизводители.

2. Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство, первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции и ее реализацию (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов).

3. Субъекты, относящиеся к малым формам хозяйствования:

- Крестьянские (фермерские) хозяйства, и сельскохозяйственные кооперативы (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), без ограничений по годовому доходу;

- Хозяйственные общества, хозяйственные партнерства и индивидуальные предприниматели, осуществляющие производство и переработку сельскохозяйственной продукции, а также производственные кооперативы (за исключением сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативов), осуществляющие закупку сельскохозяйственного сырья, годовой доход которых за отчетный финансовый год составляет не более 200 млн. рублей.

Подробную информацию о программе льготного кредитования сельхозтоваропроизводителеи Вы сможете узнать в отделениях ГЕНБАНКА или по номеру 8 (800) 333 55 45.

Условия кредитования в рамках программы Процентные ставки: НЕ БОЛЕЕ 5% ГОДОВЫХ Сумма краткосрочного кредита: от 500 тыс.руб. Сумма инвестиционного кредита: от 500 тыс.руб. и не более 1 млрд.руб. Срок краткосрочного кредитования: до 1 года (включительно) Срок инвестиционного кредитования: от 2-х до 15 лет включительно Комиссии: не взимаются Возможно установление индивидуального графика погашения основного долга (с учетом сезонности и производственного агроцикла) Заемщик не находится в процессе ликвидации, реорганизации.

В отношении Заемщика не возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве) Заемщик – налоговый резидент РФ. Заемщик зарегистрирован на территории РФ. Заемщик не имеет неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы РФ, превышающей 50 тыс. рублей (в течение периода, равного 30 календарным дням, предшествующего дате заключения кредитного договора) Опыт фактической деятельности Заёмщика в сельскохозяйственной отрасли – не менее 2-х лет. Доля выручки от реализации сельскохозяйственной продукции или продуктов ее переработки не менее 70% от общей официальной выручки Заемщика по итогам последнего календарного (отчетного) года.

Процентная ставка может повышаться в случае несоответствия заемщика требованиям программ субсидирования и иных предусмотренных программами случаев. При этом, учитывается привлечение в качестве поручителеи РГО и необходимость предоставления залогов и гарантии.

*на правах рекламы