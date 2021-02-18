С начала 2021 года представители малого и среднего бизнеса получили более 7 миллиардов рублей кредитов от крымского банка РНКБ. Из них 2,8 миллиарда было выдано застройщикам в рамках проектного финансирования с использованиям эскроу-счетов согласно Федеральному закону №214 («Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»).Кроме того, предприниматели продолжают получать господдержку. Так, в рамках льготной госпрограммы Министерства экономического развития РФ (ставка до 7% годовых) и Министерства сельского хозяйства РФ (до 5% годовых) ИП и юридические лица получили кредиты на сумму около 600 миллионов рублей.В банке отметили, что после того, как завершились госпограммы для поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса в 2020 году, льготные программы от Минэкономразвития и Мисельсхоза РФ стали одними из самых востребованных среди клиентов РНКБ.Также в финучреждении напомнили, что в этом году был запущен новый проект, который позволяет улучшить условия кредитования сельхозпроизводителей. Они могут получить займ без залога на сумму до 3 миллионов рублей. Однако деятельность заемщиков должна соответствовать критериям, установленным банком.КОМПЕТЕНТНО- Наш банк является участником большинства государственных программ стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, - говорит Председатель Правления РНКБ Михаил Якунин. – Мы рассчитываем, что в среднегодовой перспективе динамика кредитования бизнеса в РНКБ в рамках льготных госпрограмм в целом сохранится. Заявку на кредит представители бизнеса могут подавать онлайн без визита в офис – в мобильном приложении банка для юридических лиц или на сайте РНКБ.