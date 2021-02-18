«БН-Моторс» в Симферополе: Выгодная аренда авто для поездок в любую точку Крыма

Стоимость аренды автомобиля в автосалоне «БН-Моторс» начинается ОТ 599 РУБЛЕЙ ЗА СУТКИ!

Лидер рынка автопроката в России

Группа компаний «БН-Моторс» - один из флагманов в сфере российского автобизнеса и предоставляет услуги аренды, продажи, обслуживания легковых и грузовых авто с 2000 года.

Холдинг представлен в центральном регионе России - в Брянской, Калужской, Орловской областях как официальный дилер Renault, KIA и LADA. Кроме того, «БН-Моторс» известен за счет собственных брендов: «Авто с пробегом», «BN Прокат Авто» и «G.A.P (Good Auto Parts)».

Уже больше 8 лет «БН-Моторс» успешно занимается прокатом легкового и коммерческого транспорта. Благодаря высокому качеству обслуживания и уникальным предложениям для клиентов, в 2018 году холдинг признан лидером рынка проката авто по статистике регистраций, согласно агентству «АВТОСТАТ».

На данный момент в центральном регионе страны действует 10 точек проката авто. «БН-Моторс» превратил аренду авто в России в эффективный, эргономичный и экономичный инструмент как для бизнеса, так и для повседневных нужд клиентов.

«БН-Моторс» - теперь в Крыму!

В год своего 20-летия на авторынке России холдинг сделал настоящий подарок для жителей и гостей Крыма. В октябре 2020 года в Симферополе открылся крупный многофункциональный автоцентр «БН-Моторс» - это уже 11 точка проката авто в Российской Федерации.

Группа компаний «БН-Моторс» намерена использовать свой многолетний опыт работы на рынке РФ, чтобы вывести сферу аренды авто в Крыму на новый уровень.

Кроме того, в симферопольском автоцентре «БН-Моторс» клиенты могут приобрести, выкупить или обменять авто с пробегом на выходных условиях или купить необходимые автозапчасти.

В октябре 2020 года в Симферополе открылся крупный многофункциональный автоцентр «БН-Моторс».

Аренда авто на любой вкус и бюджет

Центр проката авто «БН-Моторс» находится в удобной точке крымской столицы – прямо по дороге в центр города из международного аэропорта «Симферополь». В автоцентре «БН-Моторс» вы сможете взять напрокат комфортабельные автомобили и насладиться красивейшими пейзажами Крымского полуострова.

Арендовав авто, вам не придется зависеть от общественного транспорта - вы самостоятельно спланируете маршрут незабываемого путешествия по достопримечательностям Крыма. Это идеальный вариант для семейного отдыха!

С комфортным и быстрым авто, вы легко доберетесь до горы Ай-Петри, посетите картинную галерею Айвазовского или Воронцовский дворец, своими глазами увидите Ласточкино гнездо и сможете отведать сорта знаменитого на весь мир вина на заводе «Массандра».

Автоцентр «БН-Моторс» в Симферополе будет идеальной отправной точкой для путешествия. Благодаря удобному географическому положению, вы доберетесь до любого уголка Крыма за 2 часа!

Если же вы предпочитаете путешествовать по малоизвестным и «диким» крымским местам, в «БН-Моторс» доступна аренда надежных кроссоверов!

Для перевозки грузов автоцентр предлагает прокат грузовых автомобилей.

Преимущества аренды авто в салоне «БН-Моторс» Симферополя

1. Стоимость аренды автомобиля в автосалоне «БН-Моторс» начинается ОТ 599 РУБЛЕЙ ЗА СУТКИ! Это самая низкая цены на прокатном рынке Крыма!

2. Все наши автомобили – абсолютно новые.

3. Все авто 2020 года застрахованы КАСКО и ОСАГО!

4. Доступны автомобили любых классов: легковые, кроссоверы и грузовые автомобили.

5. Отправить заявку на аренду можно онлайн за несколько минут!

КОНТАКТЫ в Крыму:

Сайт: https://bnrent-krym.ru

Телефон: +7 (978) 661 44 08

Адрес: Симферополь. Мирное, ул. Евпаторийская, д. 61а

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