«Сказал правду»: Эксперт оценил заявление Януковича о потере Крыма Украиной

Виктор Янукович был президентом Украины в 2014 году, когда в стране произошел госпереворот Фото: Архив "КП"

Украина потеряла Крым не только из-за действий лидеров Евромайдана. К этому приложил руку и действующий в то время президент государства Виктор Янукович, который вовремя не отдал приказ военным остановить Майдан. Такое мнение КП-Крым выразил политолог Владимир Джаралла.

Ранее экс-глава Украины Виктор Янукович заявил, что Майдан и его лидеры - Александр Турчинов, Арсений Яценюк, Петр Порошенко и другие сделали все, чтобы крымчане чувствовали себя отвергнутыми в «новой» Украине. По словам экс-президента, именно вышеназванные лица направили против своего народа на Донбассе тяжелую артиллерию, установки залпового огня, танки и боевую авиацию. Именно Евромайдан продолжает «разделять Украину».

Украинский парламент, отметим, считает совсем по-другому. Было принято постановление, согласно которому Евромайдан - один из ключевых моментов украинского государственного строительства. Авторы документа утверждают, что политика Януковича и его режима и привела к «оккупации Россией Крыма и Донбасса».

- В заявлении Януковича описана реальная картина событий 2014 года, а не та мифология, которая создана нынешней властью на Украине. В целом, госпереворот под названием Майдан стал национальной катастрофой и разрушил государственность, привел к трагедии в виде гражданской войны - отмечает политолог.

Однако, по его словам, не стоит забывать и о роли Януковича.

- Большая часть силовиков в случае, если бы им был отдан решительный приказ, выполнили бы его, и Майдан был бы уничтожен. Но этого приказа они так и не получили. Поэтому здесь стоит понимать, что роль Януковича в катастрофе также весьма велика. Однако в основном вина лежит на тех, кто устроил госпереворот. За эти семь лет Украина опустилась на такое дно, которое не могла себе представить, поэтому сейчас украинские власти заинтересованы в том, чтобы найти виновных в этом, - заключил эксперт.

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