Движение транспорта по Крымскому мосту приостановлено из-за снегопада

Крымский мост занесло снегом. Фото: Упрдор "Тамань"

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту временно приостановлено. Дорожные службы занимаются расчисткой подъездных путей и самого транспортного перехода через Керченский пролив.

- В связи с обильным выпадением осадков и продолжающимся снегопадом, налипанием мокрого снега ФКУ Упрдор «Тамань» принято решение о временном перекрытии Крымского моста и начале очистки дорожного полотна, - сообщил замминистра транспорта Крыма Николай Лукашенко. - Это может занять несколько часов, и я бы рекомендовал всем гражданам, которые планируют выезд на материковую часть территории РФ пока воздержаться. Если сообщение застало в пути, остановиться где-то в поселке для временного отстоя до моменты возобновления движения по Крымскому мосту.

Движение по Крымскому мосту перекрыто. Фото:vk.com/Инцидент Крым.Симферополь.Севастополь ДТП

Мост уже перекрыт, дорожная техника занимается расчисткой подъездов как со стороны Крымского полуострова, так и с Таманского берега. Ведутся работы на самом путепроводе. Посты ГИБДД разворачивают автомобилистов обратно в Керчь.

- Снег до сих пор идет и идет обильно. Работы могут задержаться по времени, - подчеркнул Лукашенко.- Дана команда по автобусам на маршрутах через Крымской мост временно осуществлять отстой на автовокзалах. Приносим свои извинения пассажирам .

Пробка на трассе "Таврида"образовалась около часа ночи. Фото: vk.com/Инцидент Крым.Симферополь.Севастополь ДТП

На отдельных участках трассы «Таврида» из-за снегопада образовались заторы. Проезд осложнен обильными осадками, которые на востоке полуострова сильнее, чем в центральной части. ГИБДД просит воздержаться от поездок.

Напомним, 18-19 февраля полуостров оказался во власти южного циклона, который принес мокрый снег, снег, гололед и северо-западный ветер со скоростью 20-25м/с.

ГИБДД перенаправляет транспорт на трассу Симферополь-Феодосия-Керчь.Фото: vk.com/Автопартнер Крым Севастополь ДТП

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