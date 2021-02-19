Ситуация на дорогах Крыма 19 февраля: снегопад парализовал движение транспорта

Симферопольские дороги от снега пока не расчищены Фото: Елена ЛЕЛЮК

Крым настигла непогода, с вечера 18 февраля полуостров обильно засыпало снегом, который продолжился и ночью 19 февраля. Регион практически полностью парализовало. На дорогах сформировались огромные пробки, утром местные жители 1,5 часа не могли добраться до работы.

В СИМФЕРОПОЛЕ ПРОБКИ, НО ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАНСПОРТ ХОДИТ

Автомобилисты делятся друг с другом фотографиями опасных участков дорог в соцсетях и сетуют на то, что не могут заехать в горку из-за снежной каши и льда. Водители рассказали, что затор сейчас есть в сторону симферопольского кладбища «Абдал», там встали фуры.

Пробка из фур в сторону кладбища "Абдал". Фото: телеграм-канал «ASM Simferopol»

Также пробки в селе Украинка Симферопольского района.

- Под снегом лед, водители штурмуют горку с разгона, будьте осторожны, - пишут очевидцы в телеграм-канле «ASM Simferopol».

Сложная дорожная ситуация сложилась и в селе Украинка. Фото: телеграм-канал «ASM Simferopol»

Сложно проехать и в сторону Бородинского кольца на Ялтинской объездной.

Симферопольцы отмечают, что не могли утром вовремя добраться на работу не только из-за непогоды, но и из-за недостаточного количества общественного транспорта.

В Минтрансе РК КП-Крым рассказали, что автобусы и троллейбусы вышли сегодня на дороги столицы в полном составе. Просто почти все единицы стоят в пробках, поэтому складывается впечатление недостаточности транспорта.

МЕЖДУГОРОДНИЕ АВТОБУСЫ В КЕРЧЬ И ФЕОДОСИЮ НЕ ХОДЯТ

- Снег продолжает идти, вся снегоуборочная техника находится на дорогах, рабочие просто не успевают. Общественный транспорт курсирует как обычно. Междугородние автобусы также ходят по графику, - добавили в министерстве.

Однако глава администрации Керчи Сергей Бороздин сообщил Комсомолке, что временно приостановлено автобусное сообщение в Керчь и Феодосию.

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