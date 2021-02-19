Люди, ехавшие по трассе «Таврида» в сторону Керчи, оказались в снежной ловушке. ДТП и перекрытие Крымского моста из-за плохой видимости образовало огромную пробку, где находится больше 200 автомобилей. Топливо в машинах заканчивается, людям нечем обогреваться, многие едут с детьми. Застрявшие просят помощи.- Машины стоят в пробке с часу ночи из-за ДТП. У многих закончился бензин, автомобили глохнут. Обогреваться нет возможности. Люди с машин пересаживаются в автобусы, в которых тоже заканчивается топливо. Продолжает мести сильный снег, который усложняется порывами ветра. По возможности просим помочь чем угодно - едой, горячими напитками, топливом, - пишут застрявшие люди в соцсетях.Напомним, по состоянию на 08.30 в направлении Краснодар - Керчь образовалась километровая пробка, где находится больше 200 автомобилей: 128 легковых, 56 грузовиков и 8 автобусов.На место выехали сотрудники ГИБДД и МЧС России. С последствиями непогоды борются 78 человек и 38 единиц техники.- В районе съезда с Крымского моста в сторону Керчи образовалась огромная пробка. Администрация города помогает эвакуировать застрявших в заторе людей. Отстойник для 600 автомобилей организован на базе аэропорта «Керчь». Пункт обогрева развернут на базе «Школа № 4» на 800 человек, - сообщили в МЧС по РК.На место пробки организован подвоз горячего питья.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвижение транспорта по Крымскому мосту приостановлено из-за снегопадаНа трассе «Таврида» снежные заторы (подробнее)Плохая видимость мешает открыть движение по Крымскому мостуРасчистка путепровода от снега продолжается (подробнее)