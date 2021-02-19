Советы мужчинам к 23 февраля: Как правильно выбрать костюм

Из рисунков для костюма уместнее всего клетка и полоска.

Собрать образ с мужским костюмом – это целое искусство! Так было и во времена Людовика XIV, между прочим, прародителя костюма для мужчин. Словом, для костюма ещё в ту эпоху не было достаточно лишь самого одеяния! Сегодня ничего не изменилось, однако, чтобы сочетание вышло гармоничным, придётся воспользоваться некоторыми правилами!

Определяемся с моделью костюма

Традиционно существует две основных модели костюма: двойка, состоящая из пиджака и брюк, и тройка, включающая в себя ещё и жилет. Смокинги и другие варианты исключительно торжественных видов мужского костюма рассматривать не имеет смысла – их уместность очень ограничена!

Итак, модельеры рекомендуют выбирать:

- костюм-двойку, если нужно универсальное и довольно демократичное решение;

- тройку, если мужчина хочет выглядеть элегантно;

- если на улице жарко, то лучше выбрать тройку – пиджак можно снять, а жилет сохранит - создаваемый деловой образ;

- если вы любите галстуки-бабочки, то с тройками они выглядят бесподобно, но подходят не ко всем «двойкам».

Цвет

Традиционно считается, что деловой мужской костюм существует в оттенках трех цветов: черного, серого и синего.

Остальные цвета считаются менее формальными, однако сегодня в деловом образе допускаются коричневый и зелёный – разумеется, благородных оттенков. Из рисунков для костюма уместнее всего клетка и полоска.

Черный цвет считается традиционным для пиджака.

Сорочка

Сорочку под костюм подбирают, пользуясь следующими правилами:

- сорочка отличается от рубашки накрахмаленным, «стоящим» воротничком. Чем он жёстче, тем более торжественно выглядит сорочка;

- белая и молочно-белая сорочка универсальны и подходят под костюм любого оттенка;

- для костюма с принтом сорочка выбирается с меньшим, чем на пиджаке, рисунком;

- рубашка с коротким рукавом категорически не уместна под костюм;

- для торжественных выходов никогда не используются рубашки с нагрудными карманами;

- приталенные сорочки не подходят мужчинам с неатлетическим телосложением.

Универсальны классические или прямые рубашки.

Туфли архиважны для нужного образа

Аксессуары к костюму

Чтобы подобрать обувь, сумку, ремень и часы, следует руководствоваться следующими правилами:

- черная или коричневая обувь универсальна и подойдёт к классическим костюмам любых традиционных оттенков;

- фасон обуви может быть почти любым – но лучше всего выглядят с костюмом броги, монки, оксфорды, дерби. Лаковые туфли уместны лишь под смокинг;

- длинный носок обуви добавляет торжественности, круглый – универсален, а квадратный может выглядеть грубо;

- под классический костюм рекомендуется выбирать сумку из натуральной кожи, причём необязательно в тон обуви. Спортивные модели недопустимы;

- ремень подбирается строго под цвет обуви, из натуральной кожи, с такой же, как у обуви, фактурой;

- запонки могут быть любыми, но для торжественных выходов лучше выбрать варианты из драгоценных металлов – например, серебра.

Галстук или бабочка?

Подбирая галстук или бабочку к костюму, рекомендуется помнить:

- галстук всегда выбирается темнее или ярче, чем цвет сорочки;

- оптимальное сочетание – контраст костюма и галстука;

- традиционное сочетание цветов и рисунков: два плюс один. Если костюм и рубашка в полоску, галстук рекомендуется выбирать однотонный. Разные узоры (например, полоска и клетка) не «дружат» в одном образе. Выбирая цвета, помните, что необходимо два тёмных оттенка и один светлый – или наоборот;

- если горох на галстуке – то только очень мелкий;

- под синий костюм подходит практически любой галстук.

Под классический костюм рекомендуется выбирать сумку из натуральной кожи

Как должен сидеть идеальный костюм?

Но главное, чтобы образ с костюмом смотрелся шикарно, нужно подобрать его так, чтобы он хорошо сидел. Вот правила, которые показывают, что наряд смотрится отлично:

1. На брюках, пиджаке, жилете нет складок – это значит, что все детали костюма вам по размеру.

2. Рукава пиджака заканчиваются на 1-2 см выше манжет сорочки.

3. Полы пиджака заканчиваются там, где начинается «основание» большого пальца. Более короткие модели показаны лишь худощавым высоким мужчинам.

4. Плечи пиджака не свисают.

5. Брюки не спадают без ремня.

6. Длина жилета в костюме-тройке такая, что закрывает рубашку и чуть-чуть прикрывает пояс брюк.

7. Пошить костюм, который будет сидеть идеально, можно в Мастерской Классического Костюма – в ателье, которое работает на высочайшем уровне, что помогло ему завоевать любовь многих людей, в том числе известных медийных персон.

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