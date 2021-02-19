По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2548 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1499.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕЗа 18 февраля на территории Республики Крым зарегистрировано 117 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 11 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 74 выявлены при обращении за медицинской помощью, 43 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям.За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 3478 человек.Количество выздоровевших за сутки составляет 131 человек, выздоровевших за весь период – 30 681 человек.Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 35015 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 30681.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕКоронавирусная инфекция подтверждена в Севастополе за сутки у 74 человек, сказано на сайте федерального оперштаба по коронавирусу. Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 367, при этом 10 257 человек уже выздоровели.За сутки скончались трое пациентов с подтвержденным COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 465.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50