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Кофемашина - идеальный подарок любимому мужчине к 23 февраля

Любители настоящего кофе выбирают KAFFIT.com Nizza Digital
Степан ОСТИНОВ
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Кофемашина KAFFIT.com Nizza Digita

Кофемашина KAFFIT.com Nizza Digita

Кофемашина KAFFIT.com Nizza Digital станет незабываемым подарком для любителей настоящего кофе — после мужчина уже не сможет наслаждаться другими напитками.

В программу кофемашины внесены всеми любимые эспрессо, американо, капучино с плотным слоем вспененного молока и трехслойный латте макиато, а также оригинальные рецепты для 200 популярных сортов кофе. Чтобы получить напиток по специальному рецепту, понадобится только ввести бренд производителя, сорт и поставить чашку. Каждый рецепт можно отредактировать по своим вкусовым предпочтениям.

Каффит Ницца с профессиональной функцией робо-бариста поможет вам воссоздать аромат и атмосферу кофеен Парижа. Рецепты Nizza Digital разрабатывались лучшими бариста Европы.

Функция «кофе на дом»

Функция «кофе на дом» еще один способ упростить покупку зерен для Kaffit 1604 Nizza: программа следит, чтобы в доме были кофейные зёрна и не позволит остаться ценителям кофе без него. Как только запасы подходят к концу чат-бот предлагает сделать заказ удобным способом.

Если ваш мужчина любитель хорошего кофе, то представьте, как приятно ему будет проснуться утром в праздник и насладиться напитком. Кофемашина KAFFIT.com Nizza Digital станет оригинальным подарком на день рождения или на 23 февраля.

Ознакомится с характеристиками KAFFIT.com Nizza Digital можно на официальном сайте производителя kaffit.ru

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