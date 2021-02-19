На крымской трассе «Таврида» из-за сильного снегопада застрял рейсовый автобус «Ростов - Севастополь». Это произошло в полночь 18 февраля. Пассажиры находятся в транспорте уже больше 15 часов.Ночью автобус благополучно миновал Крымский мост, но уже спустя полчаса забуксовал в снегу на «Тавриде». По информации находящихся внутри пассажиров, в 13.00 он еще не сдвинулся с места. Чтобы вызволить людей из снежного плена на место направилась снегоуборочная техника.- Трасса полностью засыпана, из-за метели ничего не видно. Чтобы хоть немного расчистить дорогу к нам на помощь приехала машина, но застряла сама. Пока ничего больше не происходит. Из окна видны легковые автомобили, которые по крышу засыпаны снегом, - рассказывают пассажиры автобуса.О состоянии людей пока никакой информации нет. Возможно, в транспорте уже заканчивается топливо, благодаря которому водитель прогревает автобус.Напомним, с ночи 18 февраля в Крыму начался сильный снегопад, который парализовал автомобильное движение на Крымском мосту и трассе «Таврида». По состоянию на 8.00 19 февраля на дороге образовалась километровая пробка, где застряло 200 машин. К ним на помощь отправились сотрудники МЧС.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕДвижение транспорта по Крымскому мосту приостановлено из-за снегопадаНа трассе «Таврида» снежные заторы (подробнее)Ситуация на дорогах Крыма 19 февраля: снегопад парализовал движение транспортаДороги в регионе превратились в кашу из снега, под которой образовался сплошной лед (подробнее)Спасатели выехали на помощь к сотням замерзающих людей на трассе «Таврида»Около двухсот машин оказались в ловушке на перекрытой дороге (подробнее)Власти сообщили, когда откроют движение по Крымскому мосту после сильных снегопадовВо второй половине дня синоптики обещают улучшение погодных условий (подробнее)