Коронавирус в Крыму, последние новости на 20 февраля: плюс 109 новых случаев за сутки

Ситуация с распространением коронавируса в Крыму стабилизируется Фото: "КП" Архив

По данным ежедневного мониторинга сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (covid) проходят 2527 человек, стационарное (covid и пневмония) - 1470.

Данные Минздрава РК по заболеваемости COVID-19 на 20 февраля

КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕ

В Крыму за 19 февраля выявлено 109 новых случаев коронавируса, в том числе 19 - с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 92 выявлены при обращении за медицинской помощью, 17 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Лаборатории обследовали на COVID-19 2749 человек. Выписаны с выздоровлением 145 пациентов.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 35124 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением — 30826.

С начала периода наблюдений умерли 890 человек.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ