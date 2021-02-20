Годовщина Корсуньской трагедии: Что на самом деле случилось с крымчанами 20 февраля 2014 года

В этот день вооруженные боевики «Евромайдана» остановили колонну автобусов с участниками «Антимайдана» Фото: Архив "КП"

Прошло ровно семь лет с того момента, как произошла Корсуньская трагедия. В ночь с 20 на 21 февраля в городе Корсунь-Шевченковский, что под Черкасской областью Украины, вооруженные националисты и боевики запрещенного «Правого сектора» напали на крымчан, которые были сторонниками «Антимайдана». Наши земляки возвращались из Киева на автобусах и даже не подозревали, что ждет их на пути в Крым.

Вместе с участником Корсуньского погрома, депутатом Госсовета Симферополя Александром Бочкаревым, «Комсомолка» вспоминает этот день.

19 февраля Александр вместе с коллегами приехал в Киев на мирную акцию и хотел повлиять на беззаконие, которое в 2014 году происходило в центре украинской столицы.

- На все это смотреть было даже страшно - постоянные разрывы, крики людей, огонь и куча военных, - вспоминает очевидец. - Дымом заволокло всю площадь перед Верховной Радой, а на сам майдан нас даже не пустили. Позже поступила команда, что прорвался правый сектор и вооруженные люди бегут к нашему лагерю. Было принято решение эвакуировать людей.

Почти пятьсот человек погрузили в автобусы и отправили в сторону Крыма, но через сотню километров колонну автомобилей с участниками «Антимайдана» остановили националисты. Без предупреждения они начали закидывать камнями и обстреливать из огнестрельного оружия автобусы. Людей пришлось высадить.

- Сначала мы пытались мирно поговорить с этими людьми, но нас никто даже слушать не хотел, - делится с КП-Крым воспоминаниями Бочкарев. - Когда нам всем пришлось выйти из автобуса, целая группа радикалов подбежала и начала жестоко издеваться над нами. У них в руках были дубинки, цепи, черенки от лопат и пистолеты. У некоторых на поясах висели ножи. Людей начали бить по спине дубинками. Удары были очень сильные. Многие получили переломы.

В делегации «Антимайдана» было больше 400 человек. Большинство из них – студенты и молодые люди до 30 лет. В автобусах также были женщины и пожилые люди, но бандеровцы не пощадили никого.

- На все это было страшно смотреть, а самое ужасное, что мы не могли даже защититься, так как у нас не было оружия, - продолжает Бочкарев. - В одного водителя даже выстрелили из огнестрельного оружия. В него попало две или три пули. На моих глазах сбили парня на машине. Но он чудом остался жив. Очень многих жестоко побили. Ребята лежали на сырой, холодной земле, а у них отбирали одежду и ценные вещи. Было очень обидно, что мы приехали с миром, а с нами так обошлись.

Когда все это закончилось, делегация попыталась выбраться и пешком по полю дойти до вокзала. Благо у кого-то остались телефоны, и получилось дозвониться друзьям и родственникам из Крыма.

- Нам повезло, что те, кому мы звонили, активно включились в ситуацию и помогли все решить. Благодаря Сергею Аксенову за нами приехал транспорт, на котором нас и довезли до вокзала, - говорит участник тех событий.

Полную версию интервью с участником Курсуньской трагедии Александром Бочкаревым слушайте 20 февраля в 17.00 на радио «Комсомольская правда».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Аксенов назвал «распилом бюджета» желание Украины достроить дамбу, перекрывающую воду в Крым

Устойчивое водоснабжение полуострова будет обеспечено и без участия Украины (подробнее)

«Украине не выгодна война»: В Крыму исключили захват Россией Северо-Крымского канала

Украинская сторона теряет шанс на нормализацию отношений с РФ, уверены эксперты (подробнее)