На полуострове, по данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией, амбулаторное лечение проходят 2488 человек, стационарное – 1447.С начала пандемии Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю выявлено 35230 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 30989.КОРОНАВИРУС В СИМФЕРОПОЛЕ, ЯЛТЕ, СУДАКЕ, ЕВПАТОРИИ, ФЕОДОСИИ, АЛУШТЕНа утро 21 февраля в Крыму зарегистрировали еще 106 новых случаев коронавируса, из них 5 пациентов переносят болезнь без симптомов, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.- Из общего количества заболевших 78 выявлены при обращении за медицинской помощью, 28 - среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, - добавил Аксенов.Также на коронавирусную инфекцию в лабораториях было обследовано 3062 человека.КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕЗа последние сутки COVID-19 в Севастополе подтвердили у 68 человек, сообщили в пресс-службе федерального оперштаба по коронавирусу.Так, с начала пандемии коронавирус зарегистрировали у 11 504, при этом 10 372 человека уже выздоровели.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50