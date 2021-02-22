Коронавирус в Крыму, последние новости на 22 февраля: плюс 86 зараженных за сутки

За сутки зафиксировали меньше ста зараженных коронавирусом Фото: Архив "КП"

В Крыму по данным ежедневного мониторинга по коронавирусу, амбулаторное лечение проходят 2 506 человек. В стационарах находятся 1 444 человека с ковидом и пневмонией. Такие данные приводит Министерство здравоохранения РК.

С начала пандемии выявлено 35316 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением – 31004, из них 15 – за последние сутки. Умерли в республике от коронавируса 900 человек (5 – за последние сутки).

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Данные министерства здравоохранения РК

По данным главы РК Сергея Аксенова, за 21 февраля в Крыму зарегистрировали 86 случаев коонавируса, в том числе 8 человек переносят инфекцию бессимптомно. 59 заболевших самостоятельно обратились за медпомощью, 27 – ранее контактировали с заболевшими.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2749 человек.

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За минувшие сутки в городе-герое подтвердили коронавирус у 63 человек. Об этом говорится на сайте федерального оперативного штаба по коронавирусу. Выписаны с выздоровлением за сутки 57 человек.

Общее количество подтвержденных случаев в городе составило 11 567, при этом 10 429 человека выздоровели.

За сутки скончались трое пациентов с COVID-19, общее количество летальных случаев в городе составило 475.