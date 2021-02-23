Коронавирус в Крыму, последние новости на 23 февраля: плюс 79 новых случаев за сутки

В стационарах с пневмонией и коронавирусом 1448 пациентов Фото: Архив "КП"

По данным ежедневного мониторинга сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, амбулаторное лечение (COVID) проходят 2508 человек, стационарное (COVID и пневмония) - 1448.

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В Крыму за 22 февраля выявлено 79 новых случаев коронавируса, в том числе 1 - с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 63 выявлены при обращении за медицинской помощью, 16 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Лаборатории обследовали на COVID-19 383 человека. Выписаны с выздоровлением 67 пациентов. В стационары с диагнозом COVID и пневмония госпитализированы 57 человек.

На амбулаторное лечение направлены 27 человек.

С начала периода наблюдений выявлено 35395 положительных на Covid-19. Выписано с выздоровлением - 31071. За сутки от коронавирусной инфекции умерли 4 человека. Общее количество смертей достигло 904.

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Данные по заболеваемости коронавирусом уточняются.

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