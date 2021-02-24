Неделю назад на Крым обрушился небывалый снегопад. Такого полуостров, как уточнили синоптики, не видел на протяжении нескольких десятилетий. Основной удар взяли на себя дорожники, сражавшиеся с непогодой на «Тавриде».ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ СИТУАЦИЯНапомним, стихия разбушевалась настолько, что властям даже пришлось вводить режим ЧС.- При введении режима ЧС нами было принято решение закрыть движение по трассе в связи с тем, что в районе Керчи, села Горностаевка, пгт. Багерово образовалась пробка. Снег не идет, но есть сильный ветер, который сдувает снег с полей на трассу в больших объемах. Это не дает возможности убрать дорогу, - сообщал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» глава Республики Крым Сергей Аксенов, отмечая, что по его обращению к устранению последствий снегопада подключена техника Минобороны, Росгвардии и «Черноморнефтегаза».В ФКУ Упрдор «Тамань», в чьем ведении находится «Таврида», в свою очередь, докладывали, что на полуострове в ночь с 18 на 19 февраля 2021 года выпало около 27 см осадков и что «все силы эксплуатирующей организации брошены на расчистку участков указанной дороги».- На дороге беспрерывно работает дорожная техника: комбинированные дорожные машины и автогрейдеры в количестве 40 единиц. Работы ведутся в круглосуточном режиме, обработка дорожного полотна технической солью производится раз в час. За прошедшие сутки израсходовано более 370 тонн противогололедных материалов, - сообщали в Управлении.Движение по «Тавриде» открыли утром 20 февраля. Что пришлось пережить дорожникам в эти несколько непростых дней, нам рассказали в ООО «ЕТС КРЫМ» - подрядной организации, которая с недавних пор занимается содержанием трассы.НА ЖИЗНЬ НЕ РОПТАЛИГенеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ» Вячеслав Тесля помнит все события с точностью до минут - когда пошел снег, когда усилился, когда начал сбавлять обороты… Глава компании и сам оказался в эпицентре борьбы с непогодой: руководил предприятием непосредственно с заснеженной трассы.- Несмотря на мой многолетний опыт в гораздо более суровых условиях, если честно, я в первый раз в жизни видел такое! Выходишь из машины - и буквально через пять минут она превращается в сугроб. Лично я передвигался по трассе на легковом автомобиле и один раз даже застрял. Это произошло неподалеку от Крымского моста, на 167 километре подхода к мосту, - вспоминает Вячеслав Тесля. - Было тяжело, но мы выполняли свою работу, хоть и скрипя зубами. Однако, нам поставили задачу - обеспечить запуск движения к шести утра 20 февраля, и мы с ней справились. При этом надо, конечно, отдать должное нашим водителям: более полутора суток на ногах, но никто не роптал и на жизнь не жаловался. Все понимают, что это действительно была чрезвычайная ситуация.Осложнял ситуацию, к слову, и грузовой транспорт. Некоторые водители фур, надеясь на авось, пробовали проскочить и застревали, разворачиваясь и перекрывая дорогу. В результате образовывались глухие пробки.- Много сил ушло на то, чтобы оказать помощь большегрузам: мы вытаскивали фуры своими КДМ (комбинированными дорожными машинами, - Ред.), - констатирует генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ».НАМЕЛО СО СТЕПИКак подчеркнули метеорологи, такие погодные условия, и правда, можно назвать аномальными для полуострова: в последний раз похожее количество снега выпадало в Крыму в середине 1980-х годов. У подрядчика мы спросили, возможно ли вообще подготовиться к такой экстремальной ситуации.Вячеслав Тесля объяснил, что нюанс заключается в так называемых переметах. Это когда дует сильный ветер (а он в эти дни был очень сильным - 25 метров в секунду) и буквально сметает снег на дорогу. Происходит это в тех местах, где трасса ничем не защищена - ни искусственными сооружениями, ни лесом. На «Тавриде» такие участки тоже есть - про эти «поля» и писал Сергей Аксенов «ВКонтакте.- Мы уже пережили несколько снегопадов и пришли к выводу, что заранее определить отрезки, где могут возникнуть переметы, довольно проблематично. Тут на ситуацию влияет целый комплекс факторов: например, с какой стороны дует ветер - с Азовского или Черного морей, а также от того, где самый сильный снежный заряд, - говорит генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ».КУРС НА УСИЛЕНИЕПодрядная организация устраняла последствия ЧС в течение нескольких дней после снегопада. Дорожники разбирали снежные валы, высота которых на некоторых участках превышала два метра. Сейчас по «Тавриде» в почти безостановочном режиме курсирует более 25 современных уборочных машин, а над дорогой образовывается пар: как пояснили специалисты, это испаряется на Солнце соляной раствор.Вячеслав Тесля отмечает, что Крым выступил перед погодным ненастьем единым фронтом: дорожникам пришли на помощь МЧС, военные, Росгвардия...Было оказано и очень серьезное содействие со стороны учредителя компании - петербургской организации - Общества с ограниченной ответственностью «ЕвроТрансСтрой». В ООО «ЕТС КРЫМ» обращают внимание на тот факт, что генеральный директор ООО «ЕТС» Сергей Ракчеев находится на круглосуточной связи со своими коллегами на полуострове.Важно отметить, что ООО «ЕТС» имеет колоссальный опыт (более 10 лет) в содержании трасс в Северо-Западном регионе страны, где, к слову сказать, Вячеслав Тесля и начинал свою карьеру в дорожной сфере.При этом помощь оказывается не только на уровне советов и консультаций: компании в Крыму серьезно помогли с техникой. Например, в распоряжении ООО «ЕТС КРЫМ» уже есть шнекороторная машина, которую можно использовать в Заполярье. Также компания усилилась грузовым эвакуатором, который может справиться с задачами любой сложности.- Безусловно, будем продолжать держать курс на развитие автопарка! - резюмирует генеральный директор ООО «ЕТС КРЫМ».НА ЗАМЕТКУПо словам заместителя генерального директора ООО «ЕТС КРЫМ» Алексея Ледовского, в компании работают более 100 человек - в основном это местные жители. При этом у предприятия на трассе «Таврида» пять своих баз: в Керчи, Ленино, Степном, Белогорске и Молодежном.