Сосновый лес неподалеку от села Кольчугино Симферопольского района начал стремительно редеть. Деревья, высаженные еще в 60-70-е годы, болеют и гибнут в массовом порядке. Зеленая территория теперь больше напоминает кладбище хвойных.Лесники уже больше 10 лет пытаются бороться с этой проблемой: ухаживают за деревьями, подрезают, поливают их. И раньше это спасало ситуацию. Но теперь этой помощи недостаточно. Треть леса уже уничтожена.Как выяснилось, причина массовой гибели зеленых насаждений проста - неправильно выбранное место для посадки сосен.- В 60-е годы в Крыму наблюдался бум лесной мелиорации. Тогда в предгорной местности искусственно создавались огромные лесные насаждения. Засаживалось больше 100 гектаров земли. А поскольку сосна вечнозеленая и выглядит эффектно - для лесо-степной и степной части полуострова выбрали именно ее. Но никто не задумался, что подобные монокультуры погибают в данных условиях произрастания, - говорит КП-Крым завкафедрой лесного дела академии биоресурсов и природопользования Крымского федерального университета Андрей Салтыков.Специалисты, занимавшиеся высадкой сосен в те времена, проигнорировали элементарные рекомендации такой науки, как лесная типология. А ведь именно она рассказывает о создании и воссоздании насаждений в разных природных условиях.- Теперь в предгорной части Крыма деревья, достигшие 50-60-летнего рубежа, распадаются, ведь находятся за пределами естественного ареала крымской сосны. Растениям не подходит почва и климат. Поэтому достигнув определенного возраста они начинают болеть и просто погибают, - отмечает специалист.При этом там, где сегодня умирают крымские сосны, отлично приживется и будет прекрасно расти дуб скальный, бук, клен и липа.СПРАВКА «КП»:Сосна крымская - вечнозеленое дерево. Растет в основном в горной части Крыма. В прошлом эти хвойные растения покрывали почти все склоны полуострова, вплоть до морского берега.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСимферопольцы рассказали, какими хотят видеть скверы после ремонтаОни высказали свое мнение по поводу сквера им. Дыбенко, 50-летия СССР и бульвара Франко (подробнее)Какие уроки преподнес аномальный снегопад в КрымуДорожники рассказали, как боролись со стихией на трассе А-291 «Таврида» (подробнее)