В начале февраля сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Крыма издали постановление, в котором говорится об ограничении входа в Форосский парк. По новым правилам ежедневно зеленую зону смогут посещать не больше 1 тысячи 831 человека. Эта история всколыхнула общественность, которая не стала молчать и вышла протестовать.И если сначала было непонятно, с чем связано это решение, то уже через несколько недель появилась новость о начале строительных работ в парковой зоне. Республиканская власть выдала разрешение на создание на территории зеленой зоны детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс». Здание будет иметь 18-этажей. Появление такой высотки власти объяснили просто - проходит реконструкция существующего здания, а не строительство нового, поэтому все в рамках закона.- Три этажа отдадут под жилой корпус с административной частью, еще на четырех этажах разместится многофункциональный спортивный центр. Также 4 этажа займет столовая и подземный этаж. Кроме того, пройдет реконструкция существующих 9 этажей, где будет бассейн, подземные резервуары для чистой воды и станция обеззараживания, - сообщили в министерстве.Государственная строительная экспертиза уже выдала положительное заключение на проектную документацию по объекту. На строительство трех и реконструкцию двух объектов специалисты Минприроды Крыма также дали добро.Напомним, парк был создан еще до вхождения Крыма в состав России и принадлежал структурам украинского олигарха Игоря Коломойского. Но в 2014 году власти республики национализировали объект.- С начала существования парка застройка на его территории достигла 12%. Застраивать допускается максимум 20%. Всего в зеленой зоне осталось 8% территорий на которых еще возможно строительство и реконструкция, - объяснили в пресс-службе Минэкологии.В рамках стройки нового центра планируется срезать 37 деревьев и кустарников. На их месте по окончанию работ высадят новые растения. Также подрядчики уже выкопали 29 пальм, их пересадили в отдельную часть парка.После стольких обсуждений и недовольств со стороны жителей Фороса новое решение о лимитированном посещении зеленой зоны сотрудники Минэкологии и природных ресурсов РК так и не изменили. Лишь разъяснили крымчанам, что для них все останется по-прежнему.- Вход в парк-памятник «Форосский» останется свободным. На крымчан, у которых есть прописка в республике, режим посещения и ограничения распространяться не будут, - заявили в ведомстве.Сегодня, 25 февраля, в Форосе снова собрались местные жители, которые в очередной раз хотят услышать ответы на волнующие их вопросы от властей Крыма. Теперь они переживают не только из-за ограничений по входу но и из-за новой 18-этажной громадины. Чем закончится дискуссия чиновников и крымчан - пока не ясно.Кроме того на сайте change.org жители Фороса создали петицию, адресованную президенту РФ, Главе Республики Крым, Министерству природы и экологии РК, а также Прокуратуре Крыма. В ней крымчане требуют спасти парк от массовой застройки, а также обеспечить туда свободный доступ для всех граждан. По состоянию на 25 февраля петицию подписали уже 6 тысяч 153 человека.Авторы документа написали, что активная застройка и снос существующих строений в парке начались осенью 2020 года. Но людей об этом никто не предупредил, опроса жителей не было и общественных обсуждений проектов застройки тоже.ОФИЦИАЛЬНО:Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что ознакомлен с ситуацией Форосского парка досконально и становится на сторону местного населения. - Взамен выкорчеванных деревьев высадят новые растения, а проход в парк останется полностью открытым. Мы поддерживаем мнение людей, сегодня представители власти выслушают все их претензии. И если после этого у жителей Фороса останутся вопросы - я готов в понедельник на них ответить, - заявил глава Крыма.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50