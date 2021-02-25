Март в Крыму - месяц пробуждения после зимней спячки. Уже вовсю пахнет весной, а на деревьях созревают почки. Тем более после затянувшейся зимы крымчане уже давно мечтают о теплых и солнечных весенних днях. Но иногда март в Крыму ничем не отличается от февраля. «Комсомолка» узнала, какой будет погода на март 2021 года в Крыму.По информации синоптиков Крымского Гидрометцентра, начало марта весенним теплом не порадует. В первый день месяца будет идти мокрый снег, а температура будет колебаться от - 6 до +6 градусов. Тепло все же придет на полуостров, но не сразу. В первую неделю марта каждый день температура будет только повышаться, и уже 5-го числа дневная температура достигнет 10 градусов со знаком плюс.Первая половина марта будет дождливой и пасмурной. Почти каждый день, по данным синоптиков, будут облачными и с осадками. По сравнению с прошлым годом, температура в марте 2021 года будет значительно ниже. Также, по прогнозам метеорологов, этот месяц принесет много осадков, но солнца будет мало.Уже в середине месяца температура воздуха днем прогреется до 15-16 градусов тепла, но ночью она будет понижаться до 2 или даже до нуля градусов.Как отмечают синоптики, солнечные дни в этот месяц можно будет по пальцам пересчитать – всего 9 дней из 31. А средняя погода в месяце составит 11 градусов со знаком плюс.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗима еще не закончилась: Когда в Крым вернется непогода«Комсомолка» узнала, когда в Крым вернется непогода (подробнее)Климат подкачал: Почему в лесах Крыма массово гибнут сосныТайна смерти вечнозеленых растений кроется в далеких 60-х годах прошлого века (подробнее)