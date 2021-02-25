Утром 25 февраля в Феодосии местные жители наблюдали необычное явление - скопление птиц, которые кружили вокруг проезжей части и бросались на дорогу под колеса автомобилей. Видео с необычным поведением пернатых опубликовал крымский блогер Александр Горный.- Мне сложно объяснить, что это было. Но тысячи птиц бросались на дорогу под машины в течении десяти минут. Такое ощущение, что они хотели нас о чем-то предупредить, - написал блогер в своем Facebook.Некоторые пользователи подумали, что над улицей кружили буревестники и даже вспомнили знаменитую поэму Максима Горького «Песня о Буревестнике».Но орнитологи из Союза охраны птиц России рассказали КП-Крым, что на кадрах видеозаписи происходит явление под названием мурмурация - это скоординированный полет огромной стаи птиц. И это не буревестники, а обычные скворцы.Оказалось, что после периода гнездования скворцы сбиваются в стаи и не распадаются до конца зимы.- Так им легче выживать, обороняться от хищников и находить пропитание. Такое поведение пернатых похоже на попытку спастись от хищника. Возможно, где-то в этот момент был сокол или ястреб, - объяснили эксперты.Но есть и другая теория - возможно, скворцы пытались привлечь как можно больше внимания своих сородичей к месту ночевки. Сбиваясь в огромные стаи они сохраняют тепло в зимние ночи.Скорее всего этот вариант в данном случае самый верный, ведь позже птицы уселись на высокие тополи недалеко от дороги, где, по всей видимости, решили устроиться на ночевку.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50