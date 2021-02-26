В Крыму выбрали самых популярных мужчин полуострова

Победу одержали 11 номинантов.

Завершился один из самых популярных ежегодных фотоконкурсов крымской «Комсомолки» - «Самые мужественные и успешные мужчины Крыма 2021». Он был приурочен к знаковому празднику всех наших мужчин - Дню защитника Отечества.

В минувшем году фотоконкурс стал очень популярным среди крымчан. И читатели, и сами претенденты на высокое звание «Самого успешного мужчины» с нетерпением ждали начала 2021-го. Вначале редакция определила восемь номинаций, в которых будет определяться самый популярный мужчина Крыма: «Артисты», «Бизнесмены и управленцы», «Врачи», «Мэры», «Повара, бармены и бариста», «Преподаватели», «Силовики» и «Спортсмены».

Крымчане могли присылать свои заявки на электронную почту, а окончательный список участников формировала редакция «КП». После этого в течение 10 дней читатели нашего сайта голосовали за самого мужественного крымчанина в каждой из номинаций. Всего за претендентов отдали свои голоса больше 55 тысяч человек!

Борьба за победу была напряженной и по-мужски конкурентной. Итак, представляем победителей фотоконкурса «Самые мужественные и успешные мужчины» в 2021 году.

Артисты

Игорь Власов

Пожалуй, в самой творческой категории победу с большим отрывом одержал заслуженный работник культуры Республики Крым Игорь Власов. Второе место по итогам голосования занял артист Виталий Таганов, тройку замкнул Владислав Головин.

Бизнесмены и управленцы

Якуб Асанов

В этой номинации участвовали 9 кандидатов. Основная борьба за звание самого успешного бизнесмена Крыма развернулась между генеральным директором группы компаний «Карбон» Александром Архипенко и гендиректором группы компаний «Монолит» Якубом Асановым.

Александр Архипенко

Редакция «Комсомолки» решила отдать первое место обоим кандидатам - уж очень ровно шли по дистанции руководители своих компаний. Тройку лидеров замыкает коммерческий директор группы компаний «Парангон» Николай Галичкин.

Повара, бармены и бариста

Денис Цой

В этой категории тройка победителей выглядит так: первое место читатели отдали крымскому повару Денису Цою, второе место занял барменеджер Сергей Щербина, третье - еще один барменеджер Сид Ваниев.

Преподаватели

Андрей Крючков

Самым популярным педагогом стал учитель физической культуры МБОУ «Цветочненская СШ им. К.С. Трубенко» Белогорского района Андрей Крючков. Он сумел опередить двух ректоров - Крымского федерального университета им. Вернадского Андрея Фалалеева и Крымского инженерно-педагогического университета Чингиза Якубова.

Силовики

Виктор Холичев

Больше всего голосов набрал начальник Крымской таможни генерал-майор таможенной службы Виктор Холичев. Второе место крымчане отдали руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и Севастополю Владимиру Терентьеву, а третье - начальнику Главного управления МЧС России по Республике Крым Аркадию Ожигину.

Врачи

Аджимурат Аджимуратов

Медики - главные герои нашего времени, поэтому «Комсомолка» наградила первым местом сразу двух докторов, которых разделили всего два голоса. Это основатель и главный врач стоматологической клиники Adjistom в Белогорске Аджимурат Аджимуратов и психиатр-нарколог севастопольского медицинского центра «Московский» Сергей Иваницкий.

Сергей Иваницкий

Тройку победителей замкнул врач-анестезиолог-реаниматолог Артем Зинкевич.

Спортсмены

Кирилл Фоменко

В данной категории читатели отдали большинство голосов метателю копья из Сак мастеру спорта Кириллу Фоменко. На втором месте оказался прославленный крымский спортсмен, олимпийский чемпион по стрельбе 2008 года Артур Айвазян. На третьей строчке обосновался метатель молота мастер спорта международного класса, участник Олимпийских игр 2012 года Алексей Сокирский.

Мэры

Александр Овдиенко

Категория «Мэры» традиционно самая активная из всех, и этот год не стал исключением. В итоге за мэров крымских городов отдали голосов больше, чем за кого бы то ни было. Борьба за звание самого популярного мэра развернулась между двумя кандидатами - главой администрации Симферопольского района Дионисом Алексановым и главой администрации Сак Александром Овдиенко. Оба мэра шли вровень весь период голосования, сменяя друг друга на первой строчке с минимальным отрывом.

Дионис Алексанов

В итоге «Комсомолка» решила наградить первым местом обоих мэров, за которых так активно голосовали жители Симферопольского района и Сак. Тройку лидеров замкнул глава администрации Керчи Сергей Бороздин.

«Комсомолка» искрение поздравляет всех победителей, которые получат именные грамоты. Участвуйте и побеждайте вместе с нами!

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПАРТНЕР ФОТОКОНКУРСА – АВТОЦЕНТР «БН-МОТОРС»

Автосалон БН-Моторс в Симферополе

Группа компаний «БН-Моторс» - один из флагманов в сфере российского автобизнеса и предоставляет услуги аренды, продажи, обслуживания легковых и грузовых авто с 2000 года.

Уже больше 8 лет «БН-Моторс» успешно занимается прокатом легкового и коммерческого транспорта. Благодаря высокому качеству обслуживания и уникальным предложениям для клиентов в 2018 году холдинг признан лидером рынка проката авто по статистике регистраций согласно агентству «АВТОСТАТ».

На данный момент в центральном регионе страны действует 10 точек проката авто. «БН-Моторс» превратил аренду авто в России в эффективный, эргономичный и экономичный инструмент как для бизнеса, так и для повседневных нужд клиентов.

«БН-Моторс» - теперь в Крыму!

В год своего 20-летия на авторынке России холдинг сделал настоящий подарок для жителей и гостей Крыма. В октябре 2020 года в Симферополе открылся крупный многофункциональный автоцентр «БН-Моторс» - это уже 11 точка проката авто в Российской Федерации.

Группа компаний «БН-Моторс» намерена использовать свой многолетний опыт работы на рынке РФ, чтобы вывести сферу аренды авто в Крыму на новый уровень.

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Начало весны - идеальное время возобновить активные занятия спортом. Помочь мужчинам привести себя в форму может продукция компании Yamaguchi - ведущий поставщик массажного оборудования и товаров для домашнего фитнеса в Крыму.

Далеко не все горят желанием в непогоду добираться до спортивного зала, да и угроза COVID-19 все еще весьма серьезная, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки.

Yamaguchi предлагает мужчинам огромный ассортимент товаров для занятия спортом, с которыми каждый сможет организовать у себя дома полноценный фитнес-зал. Вы можете заказать ультратонкие беговые дорожки, велотренажеры, виброплатформы, миостимуляторы, тренажеры для пресса, массажеры для пресса, гантели, скакалки и многое другое - словом, все атрибуты добротного зала.

Например, велодорожка Yamaguchi RunWay -единственная в своем классе, которая не имеет поручней и консолей! Дорожка выглядит как небольшой прямоугольник толщиной меньше 5 см, а значит, ее легко спрятать под кровать или в шкаф после тренировки.

Для любителей велопрогулок компания представляет велотренажер Yamaguchi Crossway. Это компактный велотренажер со складной конструкцией, который легко может поместиться под кровать. Yamaguchi Crossway не зависит от электросети, имеет 8 уровней интенсивности тренировок, а главное, он совершенно бесшумный.

Уникальная виброплатформа Yamaguchi Vibroplate - кардинально новый подход к тренировкам в домашних условиях. Действие вибротренажера основано на вибрационных технологиях, благодаря которым происходит рефлекторное сокращение мышц до 50-60 раз в секунду.

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