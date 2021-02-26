Привести себя в форму в лету: Yamaguchi предлагает эффективные тренажеры для домашнего фитнес-зала

Далеко не все горят желанием в непогоду добираться до спортивного зала, да и угроза COVID-19 все еще весьма серьезная, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки.

Начало весны - идеальное время возобновить активные занятия спортом. Помочь мужчинам привести себя в форму может продукция компании Yamaguchi - ведущий поставщик массажного оборудования и товаров для домашнего фитнеса в Крыму.

Далеко не все горят желанием в непогоду добираться до спортивного зала, да и угроза COVID-19 все еще весьма серьезная, несмотря на улучшение эпидемиологической обстановки.

Yamaguchi предлагает мужчинам огромный ассортимент товаров для занятия спортом, с которыми каждый сможет организовать у себя дома полноценный фитнес-зал. Вы можете заказать ультратонкие беговые дорожки, велотренажеры, виброплатформы, миостимуляторы, тренажеры для пресса, массажеры для пресса, гантели, скакалки и многое другое - словом, все атрибуты добротного зала.

Например, велодорожка Yamaguchi RunWay - единственная в своем классе, которая не имеет поручней и консолей! Дорожка выглядит как небольшой прямоугольник толщиной меньше 5 см, а значит, ее легко спрятать под кровать или в шкаф после тренировки.

Для любителей велопрогулок компания представляет велотренажер Yamaguchi Crossway. Это компактный велотренажер со складной конструкцией, который легко может поместиться под кровать. Yamaguchi Crossway не зависит от электросети, имеет 8 уровней интенсивности тренировок, а главное, он совершенно бесшумный.

Уникальная виброплатформа Yamaguchi Vibroplate - кардинально новый подход к тренировкам в домашних условиях. Действие вибротренажера основано на вибрационных технологиях, благодаря которым происходит рефлекторное сокращение мышц до 50-60 раз в секунду.

Для тех, кто хочет усилить эффект, рекомендуем присмотреться к миостимуляторам для пресса Yamaguchi ABS Trainer Mio и ABS MIO. Они помогут обрести совершенные контуры тела и сбросить лишний вес. При этом для занятий хватит всего десяти-пятнадцати минут. Миостимуляторы уже давно используют многие тренеры.

Как и в фитнес-клубе, дома чередуйте кардио- и силовые тренировки. Для гантелей и штанг место в квартире еще нужно найти, поэтому более выгодное решение - приобрести компактные эластичные ленты Yamaguchi. С ними так легко и просто поддерживать тело в совершенной форме. Тренировки с лентами заменяют упражнения со спортивными снарядами.

Для закрепления результата включайте в домашний фитнес растяжку. Она необходима и мужчинам, и женщинам. Растяжка поможет быстрее восстановиться после интенсивных тренировок и избежать травм. Йога, пилатес, танцевальная разминка – всем этим можно заниматься дома. В Интернете много обучающих видео, а компания Yamaguchi предоставит все необходимое. Для качественной растяжки вам понадобятся спортивные валики и мячи Yamaguchi.

КОНТАКТЫ

Официальный сайт: https://www.yamaguchi.ru

Instagram: https://www.yamaguchi.ru

Телефон: +7 (3652) 67-13-35

Адреса САЛОНОВ Yamaguchi в Крыму и Севастополе:

Симферополь

ТРЦ «Меганом», новое крыло (Евпаторийское шоссе, дом 8)

ТЦ «Sneha City» (ул. Генерала Васильева, дом 43)

ТЦ «Южная Галерея» (ул. Киевская, дом 189)

Международный аэропорт «Симферополь» (зона выхода в город)

Севастополь

ТЦ «Sea Mall» (ул. Генерала Острякова, дом 260)

ТЦ «Novus» (ул. Вакуленчука, дом 20)

Мебельный центр «Капитан» (ул. Руднева, дом 38)

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