В парке им. Гагарина в Симферополе часть общественного туалета забрали под продуктовый магазин. Там, где ранее находилась зона уборной для мужчин, теперь располагается торговая точка.Вторая часть сортира, именуемая буквой «Ж», стала общей. Оригинальность крымских предпринимателей обескуражила симферопольцев. Фотографиями универсального места в соцсетях поделились горожане.- В парке им. Гагарина за колесом обозрения в общественном туалете открыли продуктовый магазин. Как такое могло произойти? Вместо мужской уборной теперь висит вывеска «Орешки», - написала жительница столицы Елена Погорелец в сообществе «Обращения к главе Республики Крым» в соцсети Facebook. Автор обращения просит разобраться в ситуации главу Крыма Сергея Аксенова.Другие горожане начали активно комментировать запись. Основной вопрос, который всех волнует, кто дал разрешение на открытие торговой точки в сортире.- На улицах бабушкам торговать - грязь, а магазин в туалете - это норма. Совсем стыд потеряли, - написал Иван Пекарь.В свою очередь жительница Симферополя Елена Соловьева интересуется, куда смотрят профильные структуры.- Жажда обогащения любым путем. Да и мы тоже хороши, не надо посещать сомнительные заведения. А Роспотребнадзор отдыхает? - отметила женщина.Многие уверены, что магазин не может беспроблемно соседствовать с туалетом. Скорее всего, там будет царствовать полная антисанитария. - Еда с запахом туалета. Кому такое в голову пришло, - прокомментировала Мария Славная.Также крымчане рассказали, что подобные случаи в республике не редкость. Например, в здании ЦУМа в Алуште на общественных туалетах возводили гостиницы, а в Ялте открыли супермаркет в здании, где раньше располагался морг.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50