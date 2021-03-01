В Крыму не утихает скандал, связанный с застройкой Форосского парка и ограничением входа на его территорию. Местные жители выступили против действий властей и пытаются всяческим образом повлиять на ситуацию. Первая встреча граждан и чиновников прошла 25 февраля. Тогда местное население осталось недовольно ответами представителей Минэкологии и республиканского правительства. Новая сходка состоится в этот вторник - 2 марта.Глава Крыма Сергей Аксенов во время сегодняшнего совещания отметил, что в непонимании граждан виноваты власти и депутаты ЮБК, которые вовремя не разъяснили людям ситуацию.- Возникло недопонимание и напряжение по поводу парка Форос. Многие не знают, как будет проходить пропуск в парк и строительство объекта. Люди не получили ответа ни от местных депутатов, ни от администрации Ялты. Я сказал коллегам - если вы не можете разрешить ситуацию, я сам приеду, встречусь с гражданами и за один день все решу. Слышать нужно друг друга, тогда у людей не будет необходимости собираться в группы для отстаивания своих интересов. Будет понятно, что власти и так на их стороне, а не против них работают, - прокомментировал ситуацию Аксенов.Напомним, власти Крыма выдали разрешение на строительство детского оздоровительного лагеря «Ак-Барс» на территории Форосского парка. Всего планируется возвести три здания - трехэтажный жилой корпус с административной частью, четырехэтажный многофункциональный спортивный центр, четырехэтажную столовую с подземным этажом.Работы уже активно ведутся, подрядчики расчистили территорию, залили фундамент для первого здания и снесли деревья.По информации Минэкологии и природных ресурсов, в рамках стройки нового центра рабочие выкопали 29 пальм, которые уже пересадили в другую часть парка. Всего для расчистки площадки нужно снести 37 деревьев и кустарников.Общественники сообщают, что представители подрядной компании ждать долго не стали. В субботу, 27 февраля, они выкорчевали и вывезли из парка ценные многолетние деревья - ливанские кедры, можжевельники, магнолии, пишут очевидцы в группе «Ялта - любовь моя!» на Facebook.- Сегодня в Форосском парке была «генеральная уборка». Убирали ливанские кедры, можжевельники, магнолию. А на последнем фото вид с дрона, который мы запустили на днях - оцените масштаб застройки, - пишет Катерина Ялтинская.Началось все в начале февраля, когда сотрудники Министерства экологии и природных ресурсов Крыма издали постановление, ограничивающее вход в Форосский парк. Теперь зеленую зону ежедневно смогут посещать не больше 1 тысячи 831 человека.Местные жители выступили против нововведения. Но тогда еще не понимали, с чем оно связано. Позже власти Крыма рассказали о стройке. Очередной диалог на этот счет состоится между чиновниками и жителями Фороса 2 марта.Люди просят власть показать им проект строительства лагеря «Ак-Барс», который им ни разу так и не предоставили. Общественники уверяют, что стройка захватила намного больше площади, чем заявлялось ранее, а это - 11 гектаров земли. С самого появления парка на территории зеленой зоны застройка достигла 12%.Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗастройка и ограничения на вход: Что происходит с Форосским паркомВ парковой зоне на Южном берегу Крыма вырастет новая многоэтажка (подробнее)«Тут играл в футбол Юрий Гагарин»: Почему жители Фороса встали на защиту единственного в поселке паркаОбещания властей не убедили местных активистов в необходимости застройки территории (подробнее)