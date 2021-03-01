«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021»

Редакция до 5 марта на свое усмотрение отберет лучших кандидатов для голосования. Фото: Архив "КП"

Уже совсем скоро вся Россия и страны СНГ будут отмечать главный женский праздник – 8 Марта. В канун Международного женского дня «Комсомольская правда - Крым» объявляет традиционный фотоконкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021».

И именно читатели «Комсомолки» определят, кто из прекрасных женщин достоин победы.

Редакция сформирует списки участниц конкурса в восьми номинациях:

«Политики и управленцы»

«Силовики»

«Артисты»

«Бизнесвумен»

«Спортсмены»

«Преподаватели»

«Медиа: журналисты, блогеры и пиарщики»

«Врачи»

КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, присылайте свои заявки на электронный адрес: konkurscrimea@phkp.ru.

В письме обязательно нужно указать ФИО, прикрепить фотографию и небольшой рассказ о себе.

Редакция до 5 марта на свое усмотрение отберет лучших кандидатов для голосования на сайте «Комсомолки».

ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование на претендентов в каждой номинации на сайте «Комсомолки» пройдет с 8 по 21 марта. Лидеров голосования определят читатели «Комсомольской правды-Крым».

Окончательные результаты будут официально зафиксированы после подсчета голосов.

Победители получат именные грамоты и призы от спонсоров.

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

С ПОЛОЖЕНИЕМ ФОТОКОНКУРСА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ.