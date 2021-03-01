«Комсомолка» запускает фотоконкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021»

Редакция до 5 марта на свое усмотрение отберет лучших кандидатов для голосования.
Фото: Архив "КП"
Уже совсем скоро вся Россия и страны СНГ будут отмечать главный женский праздник – 8 Марта. В канун Международного женского дня «Комсомольская правда - Крым» объявляет традиционный фотоконкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021».
И именно читатели «Комсомолки» определят, кто из прекрасных женщин достоин победы.
Редакция сформирует списки участниц конкурса в восьми номинациях:
«Политики и управленцы»
«Силовики»
«Артисты»
«Бизнесвумен»
«Спортсмены»
«Преподаватели»
«Медиа: журналисты, блогеры и пиарщики»
«Врачи»
КАК ПОУЧАСТВОВАТЬ
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, присылайте свои заявки на электронный адрес: konkurscrimea@phkp.ru.
В письме обязательно нужно указать ФИО, прикрепить фотографию и небольшой рассказ о себе.
Редакция до 5 марта на свое усмотрение отберет лучших кандидатов для голосования на сайте «Комсомолки».
ГОЛОСОВАНИЕ
Голосование на претендентов в каждой номинации на сайте «Комсомолки» пройдет с 8 по 21 марта. Лидеров голосования определят читатели «Комсомольской правды-Крым».
Окончательные результаты будут официально зафиксированы после подсчета голосов.
Победители получат именные грамоты и призы от спонсоров.
Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!
С ПОЛОЖЕНИЕМ ФОТОКОНКУРСА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ.