Почему некоторые люди никогда не заболеют коронавирусом: ответ крымских ученых

Кто-то более чувствителен к вирусу, а для кого-то он не представляет угрозы. Фото: Пресс-служба КФУ

Пока крымским ученым неизвестны точные причины невосприимчивости некоторых людей к коронавирусной инфекции, но это может быть связано с определенным генотипом. По мнению доцента кафедры биохимии Крымского федерального университета, вирусолога Владимира Оберемока, вирус всегда поражает, а иногда даже убивает наиболее чувствительных людей из популяции. Из-за особенностей генетики кто-то более чувствителен к вирусу, а для кого-то он не представляет угрозы.

- Были случаи, когда человек здоров, полон сил, спортом занимается и правильно питается, а заболевание у него проходит очень тяжело. Или наоборот, были пожилые люди, которые, находясь в кругу больных COVID-19, не заражались, - отмечает ученый.

В разгар заболеваемости для любого человека существует всего два варианта развития событий - переболеть или сделать прививку. Хоть иммунитет привитого будет не такой сильный, как у переболевшего естественным образом, это все равно значительно снизит риски заболеваемости.

- Вакцина хороша для людей пожилого возраста с сопутствующими хроническими заболеваниями, которые не уверены, что смогут безопасно переболеть. Титр антител на высоком уровне остается обычно около года после перенесенной болезни, после вакцинации - предположительно столько же. Но не стоит забывать и о так называемом Т-клеточном иммунитете, который при перенесенной болезни сохраняется вплоть до нескольких лет, - подчеркивает Оберемок.

Кроме того, благодаря иммунологической памяти, даже спустя год человек может так и не заболеть новой коронавирусной инфекцией. Для большинства вероятность повторного заражения составит не чаще одного раза в 3-4 года. Но вопрос вакцин и препаратов против вируса будет актуальным еще на 10-20 лет.

Как отмечает эксперт, сейчас по всему миру происходит естественное явление - спад заболеваемости. Вся причина в коллективном иммунитете, который формируется благодаря большому количеству переболевших. Хоть небольшие вспышки еще возможны, но к 2022 году пандемия сбавит свои обороты и полностью завершится. А через поколение коронавирус будет не страшнее привычного гриппа.

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