Александр Машкевич: Успешный предприниматель и филантроп с филологической корочкой

Александр Машкевич

Машкевич Александр Антонович родился в столице Киргизии 23 февраля 1954, в городе Бишкек (ранее Фрунзе). В 1970 году в возрасте 16 лет поступил в Киргизский национальный университет на факультет филологии. Одиннадцать лет спустя он защитил диссертацию на тему “Теория и история педагогики и психологии”, получив ученую степень кандидата наук. Этим достижением в 27 лет он также получил статус самого молодого кандидата наук в СССР в этой области. После получения ученой степени работал деканом филологического факультета КГПИ (Киргизского государственного педагогического института). Сейчас называется Киргизский национальный университет имени Жусупа Баласагына.

Карьера

Свой предпринимательский талант Александр Машкевич начал развивать еще в Киргизии. С 1989 года он перенес свою деятельность в Казахстан и спустя 6 лет переехал туда. В начале двухтысяч