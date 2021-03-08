«Комсомолка» открывает голосование фотоконкурса «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021»

Редакция приняла решение добавлять номинантов по ходу голосования.
Фото: "КП" Архив
«Комсомольская правда — Крым» 8 Марта запускает долгожданный фотоконкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021».
Читатели «Комсомолки» определят, кто из прекрасных женщин достоин победы.
Наша редакция сформировала списки участников в 8 номинациях:
«Медиа: журналисты, блогеры и пиарщики»
ГОЛОСОВАНИЕ
Голосование на претендентов в каждой номинации пройдет с 8 по 21 марта. Лидеров голосования определят читатели «Комсомольской правды-Крым».
Окончательные результаты будут официально зафиксированы после подсчета голосов.
Победители получат именные грамоты от «Комсомолкой правды».
ВАЖНО!
Вы все еще можете стать участницей фотоконкурса — редакция приняла решение добавлять номинантов по ходу голосования, чтобы за победу боролись как можно больше прекрасных дам!
Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, присылайте свои заявки на электронный адрес: konkurscrimea@phkp.ru.
В письме обязательно нужно указать ФИО, прикрепить фотографию и небольшой рассказ о себе.
Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!
С ПОЛОЖЕНИЕМ ФОТОКОНКУРСА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ.
Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50