«Комсомолка» открывает голосование фотоконкурса «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021»

Редакция приняла решение добавлять номинантов по ходу голосования. Фото: "КП" Архив

«Комсомольская правда — Крым» 8 Марта запускает долгожданный фотоконкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021».

Читатели «Комсомолки» определят, кто из прекрасных женщин достоин победы.

Наша редакция сформировала списки участников в 8 номинациях:

«Политики и управленцы»

«Силовики»

«Артисты»

«Бизнесвумен»

«Спортсмены»

«Преподаватели»

«Медиа: журналисты, блогеры и пиарщики»

«Врачи»

ГОЛОСОВАНИЕ

Голосование на претендентов в каждой номинации пройдет с 8 по 21 марта. Лидеров голосования определят читатели «Комсомольской правды-Крым».

Окончательные результаты будут официально зафиксированы после подсчета голосов.

Победители получат именные грамоты от «Комсомолкой правды».

ВАЖНО!

Вы все еще можете стать участницей фотоконкурса — редакция приняла решение добавлять номинантов по ходу голосования, чтобы за победу боролись как можно больше прекрасных дам!

Чтобы принять участие в нашем фотоконкурсе, присылайте свои заявки на электронный адрес: konkurscrimea@phkp.ru.

В письме обязательно нужно указать ФИО, прикрепить фотографию и небольшой рассказ о себе.

Участвуйте и побеждайте вместе с «Комсомолкой»!

С ПОЛОЖЕНИЕМ ФОТОКОНКУРСА МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ ЗДЕСЬ.

Стали свидетелем происшествия или хотите сообщить об интересном событии? Пишите на WhatsApp, Viber, Telegram +7 978 907 52 50