Мороз и снежная крупа: На этой неделе жителей Крыма ждет холодная погода

Начало марта в Крыму будет холодным, но без осадков Фото: Елена ЛЕЛЮК

Наступление календарной весны пока не принесло крымчанам ожидаемой теплой погоды. Температура воздуха не поднимается выше 5 градусов, а кое-где даже выпадает снег. Текущая неделя также не порадует солнечными днями. Жителям полуострова не стоит далеко прятать теплые куртки и переходить на легкие жакеты.

До 14 марта в регионе будет царствовать переменная облачность, минусовая температура и небольшие осадки. В Симферополе дождя и снега не будет, ночью столбик термометра покажет -3…-5°, днем станет немного теплее - до +2…+4°. Температура повысится лишь к субботе - до +8°.

Немного благосклоннее погода на этой неделе будет в Севастополе. Завтра осадков не ожидается, ночью температура упадет до 0…-2°, днем воздух прогреется до +5…+7°. А вот в четверг в городе ожидается мокрый снег и снежная крупа. Температура будет колебаться от 0 до +6°. К выходным осадки не предвидятся, ночью сохранится минусовая температура, днем будет на отметке - +3…+5°.

На южном берегу Крыма облачно, но с прояснениями. В начале недели ожидается небольшой снег, конец недели - без существенных осадков. Днем температура воздуха будет колебаться от +4 до +6°, ночью упадет до -2... 0°.

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