Владимир Путин даст старт работе нового водовода для Симферополя

Водовод откроют 18 марта 2021 года. Фото: Сергей Аксенов/VK

На запуске Бештерек-Зуйского водозабора, который будет снабжать артезианской водой из подземных скважин столицу Крыма, будет присутствовать президент России Владимир Путин. Он даст команду о вводе нового объекта в эксплуатацию в режиме видеосвязи.

Как сообщили в пресс-службе Министерства информации РК, торжественный пуск водовода намечен на 18 марта – день седьмой годовщины присоединения Крыма к России. Мероприятие начнется в 14.00.

- На объекте выполнено подключение первой скважины. Проводится заполнение емкости, - сообщил министр строительства Крыма Михаил Храмов.

Глава Минстроя отметил, что, несмотря на погодные условия, минусовые температуры и снегопады, отставаний от графика строительства нет. Хотя непогода могла помешать работе аппаратов для стыковой сварки полиэтиленовых труб.

Стройку накануне посетил министр экономразвития РФ. Фото: Сергей Аксенов/VK

Следует заметить, что Бештерек-Зуйский водозабор находится южнее села Кленовка в Симферопольском районе Крыма. От этого стратегического объекта проложены две нитки водовода диаметром полметра и протяженностью 20 километров каждая. Предполагается, что в Симферополь по нему будет поступать 22 тысячи кубометров воды каждые сутки.

На минувших выходных Бештерек-Зуйский водозабор посетил министр экономического развития России Максим Решетников. Побывав на стройке, он заверил крымчан, что водовод будет запущен с опережением графика. Хотя по плану объект должен был быть готов только в августе этого года.

Его строительство началось в ноябре 2020-го года. Цена контракта составляет 1,3 миллиарда рублей.

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