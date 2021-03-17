В Крыму открылся «Ключевой центр» ипотечного и автокредитования

«Ключевой центр» находится по адресу: г Симферополь, проспект Кирова, 39 Фото: Надежда ДАЦЮК

В Крыму впервые открылся «Ключевой центр» от банка РНКБ, где можно оформить ипотеку или взять кредит на покупку машины.

В центре есть все необходимое для того, чтобы клиент, который захотел купить жилье по ипотечным программам, мог рассчитать свои силы по ежемесячному платежу, выбрать недвижимость для покупки, подать заявку на кредит и заключить сделку купли-продажи. Центр приспособлен и для посетителей с детьми – есть оборудованное игровое место. Чтобы процесс переговоров был максимально комфортным, выдача кредитов проходит в специальных переговорных комнатах, стилизованных под гостиные.

С помощью современной интерактивной карты клиент сможет увидеть большинство строящихся объектов в Крыму и даже посмотреть онлайн-трансляцию со строек.

ПРИНЦИП «ЕДИНОГО ОКНА»

- Наш центр работает по принципу «единого окна». Если человек пришел к нам с нуля, то за день можно пройти цикл от выбора квартиры до получения кредита и оформления собственности. Если брать в кредит автомобиль, эта процедура займет несколько часов. «Ключевой центр» - крупнейший в Южном Федеральном округе и один из самых больших в России. Здесь одновременно может в течение дня оформляться 50 ипотечных взносов. Это закроет все потребности Крыма, - заявил председатель Правления РНКБ Михаил Якунин.

По его словам, минимальная процентная ставка по ипотеке, которую предоставляет РНКБ, составляет 3%. Кроме того, банк принимает участие в госпрограмме льготной ипотеки под 6,5%. Однако клиенты могут понизить эту ставку до 5-5,5% с помощью дисконтов от банка и застройщика.

В центре оборудованы кассы для посетителей Фото: Надежда ДАЦЮК

- В век цифровизации и скорости мы делаем все возможное для того, чтобы клиент мог получать банковские услуги максимально быстро и комфортно. Кредитный портфель РНКБ достаточно активно растет. За прошлый год мы выросли на 80%, ипотечный портфель банка на начало года составил около 31 миллиарда рублей. В этом году планируем увеличить этот показатель в полтора раза, - подчеркнул Михаил Якунин.

По данным РНКБ, сейчас 90% ипотечных сделок на первичном рынке оформляется в электронном формате. А к лету текущего года банк планирует полностью перейти на электронное оформление ипотечных кредитов и на рынке вторичного жилья.

С помощью интерактивной карты клиент сможет увидеть большинство строящихся объектов в Крыму Фото: Надежда ДАЦЮК

ОФИЦИАЛЬНО

Глава РК Сергей Аксенов:

- Открытие «Ключевого центра» РНКБ является важным этапом цифровизации банковской отрасли, который позволит ускорить процесс получения услуг. Отмечу, что банк РНКБ - один из лидеров по внедрению инноваций и передовых технологий. В рамках реализации национальных проектов в этом году в Крыму планируется построить почти 700 тысяч квадратных метров жилья. Хороший норматив для нас – один квадратный метр на одного жителя. Постараемся этого достичь. Думаю, что предложений на рынке недвижимости будет больше.

КОНКРЕТНО

«Ключевой центр» находится по адресу: г Симферополь, проспект Кирова, 39.