Как записать ребенка в школу в Крыму в 2021 году: начали действовать новые правила

Завершаться прием документов будет 30 июня Фото: Архив "КП"

Будущие школьники, наверняка, уже вовсю готовятся читать, считать и писать. А их родители ждут момента, чтобы подать записать ребенка в школу в Крыму в 2021 году. Но в текущем году прием заявлений немного сдвинули – он стартует не с 1 февраля, а с 1 апреля. Это связано со вступлением в силу нового приказа Минпросвещения N458 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Завершаться прием документов будет 30 июня. Что интересно, раньше школа могла зачислить малыша в течение семи дней после приема документов. Теперь же действует новый порядок, и распорядительный акт о приеме директор выпустит только в течение трех рабочих дней после 30 июня, когда полностью завершится прием заявлений.

Отметим, что это нововведение распространяется на те семьи, чьи дети по факту регистрации закреплены за определенными учебными заведениями. Они имеют преимущество при зачислении. Также приоритетное право на зачисление имеют дети, чьи братья и сестры обучаются в указанной в заявлении школе.

ЧТО ДЕЛАТЬ ТЕМ, КТО ХОЧЕТ ЗАЧИСЛИТЬ РЕБЕНКА В ШКОЛУ НЕ ПО МЕСТУ РЕГИСТРАЦИИ

Подать заявление на прием малыша в желаемую школу можно будет с 6 июля по 5 сентября, когда уже будут изданы приказы на всех, кто имеет приоритет на зачисление. Правда, шансы попасть в учебное заведение по такому принципу невелик – чадо зачислят, только если в школе останутся свободные места. Если их нет, в приеме первоклассника откажут.

В таком родители могут обратиться в местные органы управления образования с просьбой помочь устроить ребенка в школу, где остались свободные места.

КАК ПОДАТЬ ДОКУМЕНТЫ

Подать документы на прием ребенка в 1 класс можно непосредственно в школе, прислать по почте заказным письмом с уведомлением о вручении, в электронной форме через e-mail школы или ее сайт, а также через сайт Госуслуг.

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