Крым оценил последствия водной блокады в 1,5 триллиона рублей

Крым уже год живет в режиме графиков подачи воды. Фото: архив "КП"

До конца первого полугодия власти Крыма подадут в суд на Украину за водную блокаду полуострова, которую организовал Киев. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, иск будет подан в один из судов Крыма, а затем выйдет на международный уровень рассмотрения.

Сумма ущерба, которую понес Крым от водной блокады, как сказал Константинов, исчисляется триллионами.

Спикер считает, что шансы у Крыма в деле против Украины высоки. А когда будет получено положительное решение по претензиям к Киеву, в республике будут арестовывать все имущество, которое будет оказываться на полуострове.

- Это очень серьезные цифры. 1 триллион 476 миллиардов рублей, - добавил заместитель главы парламента республики Ефим Фикс.

Он не исключил, что и эта сумма увеличится к завершению подсчета ущерба. При этом первые исковые документы поручено подготовить к концу апреля.

Ущерб, который был нанесен сельскому хозяйству, оценивается в 201 миллиард, сфере ЖКХ - 420 миллиардов, курортной сфере – больше 586 миллиардов рублей.

Напомним, что до 2014 года Крым получал до 90% воды по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрыла в одностороннем порядке. Так Киев отреагировал на присоединение полуострова к России.

Еще в апреле 2019 года была создана рабочая группа по подсчету ущерба, который понес Крым от действий Украины за годы пребывания в ее составе. Пока сумма претензий составляет 2,5 триллиона рублей.

После засушливого 2020-го года жители Симферополя, Ялты, Алушты и ближайших к ним населенных пунктов получают воду по графику.

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