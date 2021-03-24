Крым оценил последствия водной блокады в 1,5 триллиона рублей

Крым уже год живет в режиме графиков подачи воды.
Фото: архив "КП"
До конца первого полугодия власти Крыма подадут в суд на Украину за водную блокаду полуострова, которую организовал Киев. По словам спикера крымского парламента Владимира Константинова, иск будет подан в один из судов Крыма, а затем выйдет на международный уровень рассмотрения.
Сумма ущерба, которую понес Крым от водной блокады, как сказал Константинов, исчисляется триллионами.
Спикер считает, что шансы у Крыма в деле против Украины высоки. А когда будет получено положительное решение по претензиям к Киеву, в республике будут арестовывать все имущество, которое будет оказываться на полуострове.
- Это очень серьезные цифры. 1 триллион 476 миллиардов рублей, - добавил заместитель главы парламента республики Ефим Фикс.
Он не исключил, что и эта сумма увеличится к завершению подсчета ущерба. При этом первые исковые документы поручено подготовить к концу апреля.
Ущерб, который был нанесен сельскому хозяйству, оценивается в 201 миллиард, сфере ЖКХ - 420 миллиардов, курортной сфере – больше 586 миллиардов рублей.
Напомним, что до 2014 года Крым получал до 90% воды по Северо-Крымскому каналу, который Украина перекрыла в одностороннем порядке. Так Киев отреагировал на присоединение полуострова к России.
Еще в апреле 2019 года была создана рабочая группа по подсчету ущерба, который понес Крым от действий Украины за годы пребывания в ее составе. Пока сумма претензий составляет 2,5 триллиона рублей.
После засушливого 2020-го года жители Симферополя, Ялты, Алушты и ближайших к ним населенных пунктов получают воду по графику.
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