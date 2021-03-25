Коронавирус в Крыму, последние новости на 25 марта: плюс 57 заболевших за сутки

С начала пандемии в Крыму выявили 37 223 человека с коронавирусом Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Крыму амбулаторное лечение от коронавируса проходят 486 человек, в стационарах лечатся от ковида и пневмонии 1307 человек.

С начала пандемии в Крыму выявили 37 223 человека с коронавирусом. Выписано из больниц с выздоровлением 34 797 человек, из них 105 – за последние сутки. Умерли с начала пандемии 1045 человек, из них 5 – за 24 марта.

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Данные Министерства здравоохранения Крыма

В Крыму за 24 марта зарегистрировали 57 заболевших коронавирусом. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

По его словам, 44 человека самостоятельно обратились за медпомощью, 12 – ранее контактировали с инфицированными, один случай завезли из-за рубежа.

КОРОНАВИРУС В СЕВАСТОПОЛЕ

В Севастополе на 25 марта 18 238 человек сделали прививку от коронавируса. Оба компонента вакцины получили 11 653 человека.

В городе-герое работают 11 пунктов вакцинации во всех районах города. Записаться можно не только в свою поликлинику, но и в любую другую, где есть свободные талоны.

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