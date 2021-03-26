В Крыму выбрали самых популярных женщин полуострова

За 13 дней участницам отдали свои голоса почти 1,6 млн человек!

Подошел к концу фотоконкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021». Межрегиональный проект, приуроченный к 8 Марта, ежегодно организует «Комсомольская правда-Крым».

Традиционно редакция определила восемь номинаций фотоконкурса, в каждой из которых претендентки боролись за звание самой известной женщины Крымского полуострова: «Политики и управленцы», «Силовики», «Артисты», «Бизнесвумен», «Спортсмены», «Преподаватели», «Медиа: журналисты, блогеры и пиарщики» и «Врачи».

Крымчане и севастопольцы могли присылать свои заявки на электронную почту, а окончательный список участниц формировала редакция «КП-Крым».

С 8 по 21 марта читатели нашего сайта голосовали за самую обаятельную и успешную женщину в каждой из номинаций. Да еще как голосовали!

Фотоконкурс «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021» стал САМЫМ популярным интерактивным проектом КП-Крым за последние годы! Конечно, мы знали, что наш фотоконкурс ждут с нетерпением каждый год, но такой оглушительный успех стал сюрпризом даже для ведущего медиаресурса Республики.

Только представьте: за 13 дней участницам отдали свои голоса почти 1,6 млн (!) человек! Это больше половины населения всего Крымского полуострова! Конкурс был настолько активным, что за претенденток голосовали читатели «КП» в Крыму, Севастополе и со всей России. О проекте рассказывали СМИ, крымчане передавали информацию о фотоконкурсе друг другу лично и по телефону, публиковали ссылки на голосование в группах соцсетей и месседжерах. Редакция получила сотни откликов от голосовавших!

Без преувеличения можно сказать, что наш фотоконкурс был самым, как сейчас говорят, хайповым в Крыму в марте!

Редакция КП-Крым гордится успехом своего проекта и благодарит наших читателей за столь высокую активность. Вы - лучшие!

Итак, представляем победителей фотоконкурса - «Самые обаятельные и успешные женщины Крыма и Севастополя 2021».

«Силовики»

В самой «мужественной» категории за звание успешной и обаятельной представительницы силовых структур боролись пять участниц. Победу с большим отрывом одержала врио начальника отдела информации и общественных связей МВД по Республике Крым, подполковник внутренней службы Наталья Кашкарова. Второе место заняла старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по Республике Крым и городу Севастополю Ольга Постнова, третье - лейтенант полиции, воспитатель центра временного содержания для несовершеннолетних правонарушителей МВД по Республике Крым Алена Дроздова.

Наталья Кашкарова

«Спортсмены»

Номинацию представляли 12 представительниц различных видов спорта: легкая атлетика, плавание, стендовая стрельба, дзюдо, бокс, кикбоксинг и смешанные единоборства. Среди спортсменок первое место в нашем фотоконкурсе читатели отдали мастеру спорта по дзюдо, члену сборной России, обладательнице бронзовой медали первенства Европы Виктории Байдак. «Серебро» взяла директор ГБУ РК «Спортивная школа по легкой атлетике №1», заслуженный работник физической культуры и спорта РК Наталья Белуха, а тройку самых популярных спортсменок Крыма замкнула кандидат в мастера спорта России по кикбоксингу, член сборной страны, двукратная победительница Кубка Мира Александра Беляева.

Виктория Байдак

«Артисты»

Больше всего голосов в номинации «Артисты» набрала солистка Государственного академического музыкального театра Республики Крым Анастасия Печенкина, ее коллегу по театру - Викторию Скокову – читатели поставили на второе место. Компанию солисткам на импровизированном пьедестале составила актриса ГАУК РК «Крымский академический русский драматический театр им. М. Горького» Ирина Бирюкова.

Анастасия Печенкина

«Бизнесвумен»

Самой популярной бизнеследи Крыма стала организатор и владелец бренда кутюрье MariCrowns, предприниматель, модель, дизайнер-фрилансер Мария Легина. Второе место в голосовании на сайте КП-Крым заняла директор общественной организации «Межнациональный центр «Культуры и творчества «Женщины Крыма» Халидя Ахмеджанова, третье - управляющая студии красоты «JAZZ» Хайрие Джафар-Заде.

Мария Легина

«Преподаватели»

В этом году читатели «Комсомолки» отдали большинство голосов преподавателю, воспитателю Евпаторийского детского сада №1 «Космос» Марине Гринчук. По итогам конкурса второе место заняла педагог дополнительного образования, руководитель секции художественной гимнастики «Grand-M» Елена Малютенко, третье - преподаватель ГБПОУ РК «Керченский морской технический колледж» Анну Мазур. В целом же в номинации приняли участие 20 педагогов из Крыма и Севастополя, которые собрали более 45 тысяч голосов.

Марина Гринчук

«Медиа»

В категории «Медиа» первое место заняла блогер, общественница из Феодосии Елена Бобкина. Второе место читатели «КП-Крым» отдали главному редактору ТРК ИТВ Александре Пермяковой. Ну а на третьей строчке рейтинга закрепилась руководитель отдела Маркетинга и Рекламных проектов Сети магазинов «Guzel» и «Крымский Смак» Олеся Вахниченко.

Елена Бобкина

«Врачи»

В категории «Врачи» участвовали 22 врача, разделивших между собой 150 000 голосов!Призовые места в этой категории распределились следующим образом: заместитель главного врача по медицинской части ГБУЗ РК «Керченский психоневрологический диспансер» Татьяна Зяблова – на первом месте, главный врач ГБУЗ «Симферопольская ГКБ №7» Светлана Солдатенко – на втором, семейный врач врачебной амбулатории семейной медицины №3 ГБУЗ РК «Симферопольская поликлиника №3» Эвилина Мурадова - на третьем.

Татьяна Зяблова

«Политики и управленцы»

Номинация «Политики и управленцы», как всегда, побила все рекорды активности — кандидаты получили в общей сложности 1,3 млн голосов!

Например, победительница - директор ФГУП «Почта Крыма» Елена Принь – набрала больше 600 тысяч голосов! Невероятный показатель. Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская заняла второе место по количеству голосов, а министр спорта Республики Крым Ольга Торубарова – третье с очень высоким результатом – более 150 тысяч голосов.

Елена Принь

«Гран-при от «Комсомолки»

Редакция КП-Крым получила несколько сотен комментариев и десятки сообщений, звонков с поддержкой Министра спорта Крыма Ольги Торубаровой. В ходе голосования министр занимала лидирующие позиции и входила в тройку лидеров. Мы сочли своим долгом наградить Ольгу Торубарову специальным призом - «Гран-при от «Комсомолки».

Ольга Торубарова

«Комсомолка» искрение поздравляет всех победительниц, которые получат именные грамоты. Участвуйте и побеждайте вместе с нами!