Коронавирус в Крыму, последние новости на 26 марта: плюс 60 заболевших за сутки

За сутки 60 заболевших и 4 умерших Фото: Архив "КП"

По данным мониторинга амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 456 человек, в стационарах от ковида и пневмонии лечатся 1336 пациентов.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора всего выявлено 37 тысяч 283 заболевших COVID-19. Выписаны с выздоровлением 34 тысячи 859 пациентов, из них 62 за истекшие сутки. Умерли 1049 человек, в том числе 4 за последние сутки.

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В Крыму за сутки выявили 60 новых случаев коронавируса, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа. Лаборатории провели обследование на новую коронавирусную инфекцию 2847 человек.

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Данные уточняются

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