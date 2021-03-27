Три важных совета для крымчан, которые готовятся взять ипотеку или автокредит

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Позволить себе купить квартиру или машину без оформления кредита могут немногие, но это не повод для расстройства. Банки предлагают достаточно гибкие условия, чтобы приобрести недвижимость и авто в кредит. «Комсомолка» пообщалась с экспертами и подобрала несколько лайфхаков, которые помогут правильно подготовиться к долгосрочным выплатам и стать полноправным владельцем квадратных метров или авто.

1. Накопите сумму первоначального взноса

Обычно первоначальный взнос составляет 15% от крупной покупки. Например, если вы присмотрели квартиру за 2,5 миллиона рублей, вам нужно получить одобрение от банка на 2 миллиона 125 тысяч рублей кредита и заплатить 375 тысяч рублей в качестве первоначального взноса. Эксперты настоятельно рекомендуют накопить эту сумму и не брать ее в кредит, так как предстоит долгий срок выплат по основному займу, на который тоже будут начисляться проценты. Накопить до 500 тысяч рублей можно за несколько лет с зарплаты. Первый вариант – хранить отложенные деньги дома, отстегивая ежемесячно по 20-30% от основного дохода, но тогда часть сбережений за несколько лет «съест» инфляция. Другой вариант - более выгодный: нужно подобрать удобные условия по банковскому депозиту и открыть вклад даже под небольшой процент. Главное, чтобы ежемесячно можно было пополнять накопления с зарплатной карты. Конечно, лучше иметь на руках не только сумму первоначального взноса, но и «подушку безопасности», которая позволит выплачивать кредит в течение нескольких месяцев, даже если возникнут непредвиденные обстоятельства.

2. Выберите комфортный ежемесячный платеж и оцените, можно ли снизить процент

В первую очередь, нужно понять, какую сумму дохода вы готовы ежемесячно отдавать, чтобы погашать долг. Эксперты отмечают, что безопасная долговая нагрузка не должна превышать 35% от зарплаты. Если сейчас заемщик чувствует себя комфортно и может отдавать половину суммы дохода, то через пять лет его материальное положение или состояние здоровья может внезапно измениться. Конечно, погасить кредит нужно как можно быстрее. Потому лучше по возможности (если предусматривает договор) ежемесячно начислять сумму, превышающую ежемесячный платеж. Логика простая - чем быстрее будет погашен займ, тем меньше процентов годовых придется выплачивать.

Если с комфортной для себя суммой вы уже определились, нужно проконсультироваться с сотрудником банка, каким образом можно снизить процент годовых. Например, если брать кредит на авто и отдавать в счет первоначального взноса старую машину (программа trade-in), можно получить скидку или сниженный процент на кредит. Если рассматриваете покупку жилья в ипотеку, нужно ознакомиться с условиями льготных государственных программ. Так, например, до 1 июля текущего года есть возможность получить кредит на приобретение недвижимости по ставке 6,5%. Некоторые крымские финучреждения могут снизить ставку еще больше, если объект построен с учетом проектного финансирования банка. Свой дисконт может предоставить и застройщик. По программе «Семейная ипотека» молодые пары с детьми могут рассчитывать на сниженную ставку в размере 6%. Самые выгодные условия действуют на покупку или строительство жилья в сельской местности - 3%.

3. Ознакомьтесь с недвижимостью, которую предлагает банк

Некоторые крымские финучреждения могут снизить ставку еще больше, если объект построен с учетом проектного финансирования банка. Свой дисконт может предоставить и застройщик. Таким образом, льготная ставка в 6,5% может снизиться до 5-5,5%. Поэтому, если вы уже определились с финучреждением, в котором хотите купить жилье, лучше наведаться непосредственно в офис банка. Кстати, на прошлой неделе в Симферополе открылся первый «Ключевой центр» крупнейшего крымского банка РНКБ, в котором есть интерактивная карта со строящимися квартирами в различных регионах полуострова. Здесь же консультанты помогут не только подобрать жилье, но и рассчитать комфортный размер ежемесячного платежа, оформить кредит и выйти на сделку купли-продажи. Весь процесс займет в среднем один день. Здесь же, в центре, можно взять кредит на покупку авто.