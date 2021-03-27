Коронавирус в Крыму, последние новости на 27 марта: плюс 65 заболевших за сутки

За истекшие сутки выздоровели 100 человек Фото: Виталий ПАРУБОВ

По данным мониторинга амбулаторное лечение от коронавируса в Крыму проходят 436 человек, в стационарах от ковида и пневмонии лечатся 1321 пациент.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора всего выявлено 37 тысяч 348 заболевших COVID-19. Выписаны с выздоровлением 34 тысячи 959 пациентов, из них 65 за истекшие сутки. Умерли 1053 человека, в том числе 4 за последние сутки.

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Данные Минздрава РК

В Крыму за сутки выявили 65 новых случаев коронавируса, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 55 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям. Лаборатории взяли тесты на новую коронавирусную инфекцию у 2882 человек.

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